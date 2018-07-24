Модні експерти назвали найпопулярніший відтінок літа

Натуральні відтінки землі або коричневі відтінки витіснили яскраві бікіні на пляжі, а також використовуються багатьма виробниками одягу.

Модні експерти назвали колір одягу, який набув особливої популярності серед брендів і знаменитостей влітку 2018 року.

Читайте такожНаомі Кемпбелл блиснула на наймоднішому показі в Каннах (фото)

Як повідомляє Vogue, на думку фахівців, відтінки Землі (Earth colors) або коричневі відтінки, серед яких бежевий, шоколадний, колір віскі і кориці, стали дуже популярними останнім часом. Вони витіснили яскраві бікіні на пляжі, а також використовуються багатьма виробниками одягу.

Експерти припустили, що вибір цих кольорів пов'язаний з підвищеним інтересом до здорового способу життя. «Вільна легка сукня або сільська блузка у квіточку можуть говорити про ваш спосіб життя. Наприклад, що ви їсте зелені овочі і дбаєте про свою шкіру», - зазначає видання.