Меган Маркл пристрасно поцілувала принца Гаррі на публіці (фото)
12:44, 27 липня 2018Світ
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Пара не цілувалася на публіці з дня весілля.
Герцогиня Сассекська Меган Маркл підтримувала свого чоловіка принца Гаррі на благодійному турнірі з поло, який відбувся у Беркширі.
Про це пише 24 канал.
Команда Гаррі здобула перемогу, і окрім нагороди, він отримав у подарунок пристрасний поцілунок від Меган на п’єдесталі.
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Так свої почуття Меган і Гаррі ще не демонстрували з дня весілля, яке відбулося 19 травня.
Зазвичай пара дотримується прави етикету і не проявляє на публіці ніжності, вони навіть не тримаються за руки на офіційних заходах.
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