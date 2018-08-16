Gazeta Wyborcza: Збереження життя Сенцову здається Кремлю невигідним

Звільнення українського політв’язня не поліпшить імідж Росії і не допоможе пом’якшити санкції проти неї.

Кремль відкинув прохання матері незаконно ув’язненого українського режисера Олега Сенцова відпустити її сина на волю.

Українець, який голодує вже 94 дні, нібито сам повинен визнати свою вину і попросити Володимира Путіна його помилувати. Засуджений до 20 років у таборі суворого режиму через надумані «терористичні» обвинувачення, він «у передкритичному стані», як кажуть російські тюремні лікарі. Кожної миті може наступити гостра криза.

Про це на сторінках Gazeta Wyborcza пише польський оглядач Вацлав Радзівінович, нагадуючи про те, що російська правозахисниця Зоя Свєтова провідала Сенцова у в’язниці. Під час розмови місцеві лікарі сказали їй, що не знають, як допомогти виснаженому українському політв’язню, якщо з ослабленим голодуванням серцем станеться удар. За їхніми словами, навіть спроба примусово нагодувати Сенцова може призвести до його смерті.

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Тим часом, влада Росії лишається глухою до закликів відпустити українського режисера, які лунають з усього світу. Не зворушило Володимира Путіна навіть звернення Людмили Сенцової: «Не буду переконувати вас, що мій син невинуватий, хоча сама в це глибоко віру. Скажу лише, що він нікого не вбив і відсидів вже чотири роки. Його чекають діти. Молодший син страждає від аутизму. Їм дуже погано без нього».

Але матір українця отримала суху і формальну відповідь: «Згідно з «Положенням про порядок розгляду прохань про помилування», процедура помилування починається з особистого прохання ув’язненого про помилування, який у письмовій формі звертається до президент Російської Федерації за посередництва карного закладу, в яким відбуває своє покарання». Для Людмили Сенцової це звучить як вирок для сина.

Сам Олег наполягає, що не вчинив те, в чому його звинувачують. А тому йому нічого визнавати і в чому каятися перед тими, хто його кривдить. Про помилування просити не буде і запевняє, що не припинить голодувати до тих пір, поки Росія не звільнить всіх громадян України, ув’язнених з політичних мотивів.

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Польський оглядач нагадує про справу Надії Савченко, яку в Росії засудили до 22 років таборів нібито за причетність у загибелі журналістів кремлівського каналу на Донбасі. Вона теж не просила Путіна про помилування, це зробили за неї з наказу російської влади родичі загиблих репортерів. Тоді Кремль розраховував, що цей жест допоможе пом’якшити санкції, які США запровадили проти Росії у відповідь на військову агресію проти України.

Про помилування також не просив і Михайло Ходорковський, про що нагадали адвокати колишнього власника нафтової компанії «Юкос». Путін випустив його з табору 20 грудня 2013 року з огляду на політичну кон’юнктуру. Олімпіада в Сочі була на носі. Москві потрібно було покращити свій імідж перед очами Заходу, який роками вимагав звільнення Ходорковського, вважаючи його політичним в’язнем.

Сьогодні Кремль розуміє, що США посилять санкції, а імідж Росії такий поганий, що один жест його ніяк не виправить.