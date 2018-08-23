Washington Post: Санкції позбавили Росію можливості розвиватися

Західний економічний тиск сильно впливає на довгострокові перспективи РФ.

Санкції Заходу проти Росії перетворилися з точкових економічних ударів у багаторічну війну на виснаження.

Вашингтон був попереду цього року, караючи Москву за вторгнення в Україну і Сирію, за кібератаки і взагалі за «зловісну активність по всьому світі». Тим часом, Володимир Путін будує економічну оборону для своєї країни, ставлячи за пріоритет довготривалу стабільність замість політики, яка б могла пожвавити зростання.

У підсумку можна сказати, що санкції вже зруйнували довгострокові економічні перспективи Росії. Про це пише Washington Post, додаючи, що у короткостроковому вимірі імплементація навіть найбільш суворого тиску не призведе до спалаху кризи, яка буде мати серйозний вплив на російську політику.

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«Санкції не знищили макроекономічну стабільність країни Але вони відрізали шлях до розвитку. Якщо говорити про пожвавлення економічного зростання, проведення ефективних структурних реформ, то санкції позбавили країну цих можливостей», - сказав фінансист Московської вищої школи економіки Олександр Абрамов.

Видання зауважує, що західний економічний тиск змусив зачахнути економічне зростання Росії і позбавив середній клас багатства і можливостей. Тепер запровадження ще більш жорстких обмежень здається неминучим. Тому російський уряд намагається з усіх сил накопичити профіцит бюджету і збільшити резерви, щоб зберегти стабільність. Таким чином, Путін робить все, щоб якомога довше витримати біль від санкцій, але при цьому він шкодить перспективам Росії у майбутньому. Кремль спрямовує доходи від продажу нафти у накопичення запасів на «чорний день», але уникає проведення приватизації чи ризикованих реформ, які могли б пожвавити економіку і привабити інвесторів.

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«Ніхто не працює над економічним зростанням. Вони рухаються в напрямку до дуже жорсткої фіскальної консолідації, щоб вразі початку нової кризи можна було почуватися впевнено на макроекономічному рівні», - сказав Володимир Мілов, економічний радник опозиціонера Олексія Навального.

У Росії є чимало ресурсів, щоб не дозволити санкціям дати поштовх настільки суворій кризі, яка б швидко дестабілізувала режим Путіна. Але економічні покарання нагромаджуються. А Путін реагує на них тим, що ще більше ставить в пріоритет стабільність замість зростання. Тож у Росії лишається все менше можливостей розвиватися. Кремль також готується підвищити податки в країні, щоб зібрати додаткові 7,5 мільярдів доларів щороку з гірничодобувної сфери і іншої промисловості, які отримують вигоду від обвалу рубля. Ця пропозиція надійшла з оточення Путіна. Однак, їй почали чинити опір російські міністри, які бояться, що нові податки ще більше підірвуть впевненість інвесторів і посилять державне втручання, яке не подобається бізнесу.

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Економіст лондонської фірми IHS Markit Ліліт Геворгян переконана, що санкції будуть відкушувати від темпів зростання економіки РФ 0,2% щороку. Такі висновки вона зробила з огляду на зникнення бізнес-можливостей в країні, недофінансування інфраструктури і сповільнення модернізації. В короткостроковій перспективі ж вони не будуть болючими для Росії з тієї причини, що обвал рубля пішов на користь російським нафтовим компаніям і експортерам, доходи яких у іноземній валюті, а витрати – у національній.

«Чекати, що економіка завалиться через санкції, не варто. Цього не станеться. Фінансові санкції діють, але це довготривалий процес. Люди в Росії повинні побачити, як зовнішня політика Путіна веде їх в глухий кут», - сказав Мілов.