Вокалістка Cranberries випадково втопилася, коли була п’яна

Правоохоронці дійшли висновку, що смерть рок-зірки була випадковістю.

Лідер ірландського рок-гурту Cranberries Долорес О’Ріордан втопилася у ванній через зловживання алкоголем. Такого висновку дійшли слідчі Великої Британії, які досліджували обставити смерті рок-зірки.

Як пише The Guardian, сьогодні ірландській співачці виповнилося б 47 років, якби не раптова смерть у січні. Слідчі встановили, що вона була сильно п’яна перед тим, як її знайшли мертвою у 2005 номері готелю Hilton у Лондоні. У її крові було 330 мг спирту на 100 мл крові. Це в чотири рази вище від норми, при якій людям в Великій Британії можна сідати за кермо.

В 2017 році О’Ріордан скасувала тур з відновленим складом Cranberries через проблеми зі спиною. Перед смертю вона приїхала в Лондон для запису в студії. Коли покоївка готелю знайшла тіло, мертва співачка лежала занурена у воду лицем до дна.

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Докази, які виявили слідчі, вказують на те, що О’Ріордан сильно курила, пила багато алкоголю і при цьому вживала ліки, які зазвичай продають за рецептом лікаря. Зокрема, вона вживала снодійне лоразепам. В кімнаті також були виявлені порожні пляшки з-під шампанського і алкоголю з міні-бару.

Посмертне заключення лікаря стверджує, що ірландська співачка втопилася у ванній через алкогольну інтоксикацію. У поліції сказали, що смерть співачки не викликала підозр. Адже не було жодних ознак умислу.

Психіатр О’Ріордан Роберт Хіршфілд сказав, що після розмови з нею минулого грудня він дійшов висновку, що співачка не зловживала алкоголем і не страждала від нав’язливих думок про самогубство. Тож коронер доктор Ширлі Редкліф постановила: «Немає жодних доказів, які вказували б на те, що це щось інше окрім випадковості. Це був суто нещасний випадок».

Хоча правоохоронці Британії встановили, що співачка мала проблеми з психікою. Вона страждала від біполярного розладу. У вересні минулого року вона сильно напилася, прийняла лоразепам і написала передсмертну записку.