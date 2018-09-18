SpaceX готова відправити в космос наступальну зброю для США

Міноборони США вивчає можливість створення орбітальної зброї направленої дії.

Американська приватна космічна компанія SpaceX виведе на орбіту наступальну зброю для уряду США, якщо він попросить про це.

Таку заяву зробив головний виконавчий директор корпорації Гвінн Шотвелл, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Defense One.

Наразі Міноборони США розробляє нові технології, які дозволили б відстежувати ракети Росії й КНДР, а також вивчає можливість створення орбітальної зброї направленої дії, такої, як космічні лазери та пучкова зброя, призначені для знищення ракет у польоті.

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Заступник міністра оборони з досліджень та інженерії генерал Майкл Гріффін заявив, що хотів би до 2023 року створити в космосі мережу перехоплювачів для протидії гіперзвуковій зброї Росії й Китаю.

Раніше в серпні він скептично відгукнувся про можливості гіперзвукової зброї Росії. Генерал називав американську армію "домінуючою у всіх сферах" і вказував на її "безсумнівну, беззастережну здатність реагувати на будь-яку загрозу". Гріффін відмовився вважати "друзями" Москву та Пекін, оскільки вони, за його словами, працюють над зброєю для знищення США.

Про те, що Росія і Китай працюють над гіперзвуковою зброєю, здатною збивати американські супутники, в грудні минулого року розповідав глава стратегічного командування Збройних сил США Джон Хайтен. Він підкреслював, що США не можуть допустити того, щоб Москва й Пекін кидали виклик Америці та її союзникам.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із зростаючою конкуренцією і погрозами з боку Росії і Китаю, віце-президент США Майк Пенс заявив про намір створити до 2020 року космічні сили США, які стануть шостим родом американських військ.

Важливість створення нового роду військ пояснюють тим, що Сполучені Штати все більше покладаються на супутники, які важко захистити в космосі. Супутники забезпечують зв'язок, навігацію, розвідку та інші послуги, що мають життєво важливе значення для збройних сил та економіки.

За словами міністра оборони США Джеймса Меттіса, космічні війська необхідні США для захисту американських супутників від наступальних озброєнь Росії та Китаю. Глава Пентагону у своєму виступі неодноразово підкреслив, що Штати не планують розміщувати зброю в космосі, проте підкреслив важливу роль, яку відіграють супутники не тільки у військових операціях, але і в світовій економіці.