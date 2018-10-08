Консерватори і ліберали в ПАРЄ не підтримали рішення, що може зняти санкції з Росії

Групи консерваторів і лібералів проти внесення змін до правил і процедур ПАРЄ, які створять умови для повернення делегації РФ до сесійної зали асамблеї.

У вівторок, 9 жовтня, в рамках осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи визначиться питання збереження чи зняття в січні 2019 року санкцій з делегації Росії в асамблеї.

Про це член делегації України в ПАРЄ Олексій Гончаренко повідомив у Facebook.

"Почалася осіння сесія ПАРЄ. Головна тема - спроба змінити правила і процедури асамблеї з метою забезпечити повернення делегації РФ в січні в ПАРЄ без санкцій. Головний бій і голосування - завтра", - написав Гончаренко.

"А сьогодні політичні групи асамблеї визначаються зі своєю позицією. Отже, Група консерваторів (третя за кількістю) проти зміни правил. Група лібералів (четверта) - теж", - зазначив член делегації України.

"Група Європейської народної партії (друга) засідає прямо зараз, але вранці вони обирали нового голову. І кандидатів було двоє - німець Нік (стримано позитивно ставиться до зміни правил) і поляк Почей (ставиться до цієї ідеї негативно). І виграв Почей! Таким чином, і ЄНП з високим ступенем ймовірності не підтримає ці зміни. Не заспокоюємося, продовжуємо боротися, завтра - дуже важливий день", - наголосив Гончаренко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ, народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Володимир Ар'єв заявив, що на осінній сесії ПАРЄ українська делегація спробує не допустити ліквідації санкцій на вимогу РФ.

Президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск’є висловилася за підтримку конструктивного, відвертого та відкритого діалогу з російськими депутатами. За словами Морі-Паск’є, необхідне обговорення про внесення можливих змін до процедур і правил ПАРЄ, які можуть призвести до скасування санкцій проти РФ.

Раніше Ар'єв заявляв, що в ПАРЄ пропонують ускладнити процедуру запровадження санкцій проти делегацій країн, які порушують права людини, а також принципи демократії і верховенства права. Крім того, він заявляв, що в ПАРЄ хочуть збільшити частку голосів з 50% до 2/3 у питанні оскарження повноважень національних делегацій, в тому числі в контексті продовження санкцій проти РФ.

Це рішення може ускладнити процедуру продовження санкцій проти РФ, запроваджених у квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів позбавили права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах. відтоді дію санкцій проти російської делегації кілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити військову агресію на Донбасі і вивести російські війська з території України.