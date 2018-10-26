Der Spiegel: Премія Сахарова не врятує Сенцова, але її вручили вчасно

Повернення в Крим стало б здійсненням мрій українця, але лише якщо півострів буде визволений від російських окупантів.

У першому і поки єдиному фільмі Олега Сенцова під назвою «Гамер» герой Алекс зміг вирватися з рідного Сімферополя завдяки таланту гравця в комп’ютерні ігри.

Він погружається в потік постійних міжнародних змагань, через що у нього ледве вистачає часу на те, щоб радіти здобуткам, аж поки все не закінчується. І от з порожніми руками Алекс повертається в Сімферополь. Фільм «Гамер» розповідає історію розчарування. Для самого ж Сенцова повернення в рідний Сімферополь було б здійсненням мрій, - пише Der Spiegel.

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Вже чотири роки український кінорежисер сидить у російській в’язниці на Півночі Сибіру. Москва кинула його за ґрати за нібито підготовку терактів. Але насправді його викрали і арештували в Криму, коли він протестував проти анексії півострова військами Росії.

«Тож, відверто кажучи, це повинен бути визволений від російської окупації Крим, в який би Сенцов міг повернутися і здійснити свою мрію», - йдеться в статті.

Видання нагадує про тривале голодування режисера на знак протесту. За словами німецького депутата від партії ХДС Міхаеля Гахлера, це зробило його голосом близько 70 українців, яких тримають у нелюдських умовах російських тюрм з політичних причин. Тепер Європарламент присудив Сенцову престижну премію Сахарова. Так європейські депутати послали Москві чіткий сигнал, - сказала депутат від СДПН Петра Каммереверт.

«Ми не забули про Крим і українських громадян», - пояснила вона.

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На початку голодування Сенцов оголосив, що згоден навіть померти. Після майже чотирьох місяців протесту його почали примусово годувати. Його рідні кажуть, що здоров’я українського політичного в’язня сильно підірване. Майже всі внутрішні органи включно з печінкою, серцем і мозком, пошкоджені. Про це розповіла його сестра Наталія Каплан.

«Ніхто не може сказати, чи Олег буде жити», - поскаржилася вона.

Голодування привернуло світову увагу до Сенцова і пожвавило зусилля, націлені на його визволення. Однак, Росія дуже слабо відреагувала на його протест, так само як і на всі заклики відпустити його на волю.

Разом з тим, навряд чи можна уявити кращий час для присвоєння йому премії Сахарова. Адже в четвер у Москві почався суд у справі проти іншого неугодного Кремлю кінорежисера – Кирила Серебреннікова.

Як і у випадку Сенцова, у справі проти його російського колеги головний свідок теж відмовився від своїх свідчень, оскільки їх з нього «вибили». Однак, це навряд чи завадить влаштувати над Серебренніковим показовий суд з винесенням суворого вироку.

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Українському політв’язню довелося відкласти роботу над фільмами через участь у Майдані в 2014 році, а потім через його незаконне ув’язнення. Російському режисеру ж пощастило мати змогу продовжувати роботу. Будучи під домашнім арештом, він зняв фільм «Літо» про творчий шлях радянської рок-зірки Віктора Цоя. Гіркий висновок стрічки каже: Сант-Петербург у радянські 80-ті був вільнішим і більш креативним, ніж Москва сьогодні.

Навряд чи ми скоро дізнаємося, які історії захоче розповісти Олег Сенцов у своїх майбутніх фільмах. А якщо так станеться, що він не виживе у російській тюрмі, то ніхто ніколи не побачить його нових картин. Втім, його політична спадщина буде збережена. І частково це станеться завдяки премії Сахарова.