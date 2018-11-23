Neue Zurcher Zeitung: Росія готує новий газовий удар по Україні

Але відмовитися від українського транзиту Москві буде не так і просто.

Російський «Газпром» хоче стати енергетичним гігантом в Європі. І тому йому потрібно позбутися від транзиту через Україну. Сьогодні ж близько 40% всього експорту компанії або 80 мільярдів кубометрів газу проходять через українську ГТС.

За допомогою нових газопроводів Росія хоче зробити так, що «ворожий уряд в Києві» не міг збирати з неї мільярди доларів за транзит, пише Neue Zurcher Zeitung. «Газпром» просто зараз працює над двома проектами, які повинні замінити український транзит. Один з них пролягає через Балтійське море і має назву «Північний потік-2». Коли будівництво завершиться, через нього Москва зможе перекачувати напряму в Німеччину до 55 мільярдів кубометрів газу за рік. Інший називається «Турецький потік». Він оминає Україну через Чорне море.

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Видання нагадує, як цього тижня російський президент Володимир Путін разом з турецьким лідером Раджепом Таїпом Ердоганом святкували завершення будівництва морського відрізку ГТС, яка сполучає їхні країни. Той факт, що «Турецький потік» може запрацювати в 2019 році, був чимось не можливим ще кілька років тому. Адже після численних суперечок з Брюсселем в 2014-му Кремль поховав свій проект «Південний потік». Але вже в грудні того ж року Путін дістав «Турецький потік», мов кролика з капелюха, хоч довелося сильно скоротити потужність нового проекту. Дві нитки цієї ГТС зможуть перекачувати до 31,5 мільярдів кубометрів газу на рік, що на половину менше, ніж міг її попередник.

Тим часом, у «Газпромі» планують продовжити «Турецький потік», щоб він проходив через територію Болгарії, Сербії, Угорщини і Словаччини. В російській компанії вже підраховують потужності нової системи для цих країн. Згідно з планами, поставки в Болгарію і Сербію повинні початися в 2020 році, а Угорщині доведеться зачекати трохи довше. Однак, в кінці кінців «Газпрому» більше не буде потрібно транспортувати газ через Україну. Видання наголошує на тому, що дивним чином маршрут продовженого «Турецького потоку» повністю співпадає з тим, де мав пролягати «Південний потік».

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Однак, є й значні перешкоди. Приміром, Єврокомісія не дозволить «Газпрому» будувати нову «трубу» в Болгарії. Крім того, Софії доведеться взяти витрати на себе, що обійдеться їй в 1,5 мільярди євро. Це велика сума для країни. Навіть якщо Болгарії вдасться зібрати таку суму, їй доведеться довго сперечатися з ЄС, щоб узгодити будівництво. А далеко не всі країни в союзі раді вітати нові російські ГТС. Опір з боку Польщі і країн Балтії великий. Якщо ж Росія зможе стати гравцем європейської енергетичної мережі, це буде великий успіх для Путіна, за який, щоправда, дорого заплатить «Газпром». Дві нитки «Турецького потоку» без продовження до Європи коштують компанії 8 мільярдів доларів. На додачу «Газпром» ще відчуває на собі збитки від провалу його попередника. Також російська компанія витратила 5 мільярдів євро на «Північний потік-2». І це лише невелика частина від повної вартості проекту.

Для багатьох оглядачів очевидно, що «Газпром» ніколи не зможе повністю ігнорувати Україну, навіть якщо добудує свої нові ГТС. Лише Україна може забезпечити російській компанії потрібну гнучкість в піковий період споживання. Адже у неї є досить великі газосховища. На додачу, споживання газу в Європі зростає. А «Газпром» хоче скористатися цим і наростити експорт. Вже цього року він перекачає більше 200 мільярдів кубометрів газу європейським споживачам. Тож враховуючи зростання попиту, російська компанія буде рада послугам будь-якої «труби», навіть тієї, яка пролягає через Україну.