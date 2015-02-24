Пентагон набирає співробітників зі знанням української мови

Пентагон розширив кадровий запит для людей зі знанням української мови. Про це кореспонденту Української служби «Голосу Америки» повідомив високопоставлений чиновник в армії США.

Набір людей до Міністерства оборони США зі знанням української мови почався із січня цього року в рамках програми MAVNI (Military Accessions Vital to the National Interest), що в перекладі з англійської - військовий набір, необхідний для національної безпеки.

Як повідомили у Пентагоні, нові кадри набирають з різних професій: від релігієзнавців до медичних спеціалістів. Кожен кандидат повинен знати більше однієї мови і хоча б одну мову зі списку пріоритетних для американської армії. У складі Міноборони США всі ці особи вважаються військовозобов’язаними.

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Програма Міністерства оборони США MAVNI була започаткована 25 листопада 2008 року. Вона передбачає розширення кадрового складу американського війська за рахунок негромадян США із легальним правовим статусом. Зокрема, програма поширюється на переселенців, біженців чи інших осіб, які мають візу для проживання у США. Знання російської мови було серед пріоритетних вимог з початку програми.

Наприкінці 2014-го року Пентагон розширив список бажаних мов для армії, додавши до нього українську мову.

Загалом для набору за програмою MAVNI передбачено 1 300 місць, незалежно від професії та мови.