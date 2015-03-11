Російські журналісти показали офіс і темники прокремлівських тролів (фото, відео)

Про це йдеться у журналістському розслідуванні mr7.ru.

Як йдеться в статті, щодня о 8:55 ранку на вулиці Савушкіна в одному зі спальних районів Петербурга можна спостерігати дивний ритуал: молоді люди мчать по тротуару. Персональний склад та кількість їх змінюється, незмінною залишається точка призначення - сіра чотириповерхова будівля без вивісок і розпізнавальних знаків (офіційно - об'єкт незавершеного будівництва). В окрузі немає ні вузів, ні інших центрів тяжіння молодої робочої сили, тому не помітити таку активність неможливо.

Для незвичайного, за мірками студентів і звичайних офісних працівників, поспіху є причини.

За запізнення на денну зміну в ТОВ «Інтернет-дослідження», яке займає всі 2500 квадратних метрів сірого будинку, штрафують на 500 рублів.

Колишній співробітник компанії розповів, що єдиним критерієм при прийомі на роботу є питання: "як ви ставитеся до чинної влади?".

"Співробітники агентства не надто схильні спілкуватися один з одним. За найменшу провину, наприклад, відхід з роботи раніше на одну хвилину, штрафують. Плинність кадрів величезна. Сидиш в їдальні і дивуєшся: хто всі ці люди... Студенти, колишній відомий радіоведучий, інваліди, неформали, скіни, домогосподарки, дівчата, схожі на лесбіянок, навіть подружні пари", - розповів колишній "троль".

У розпорядження журналістів потрапило техзавдання на пости і коментарі та інші документи, які проливають світло на діяльність «Інтернет-досліджень».

Найбільший масив техзавдань охоплює період з 28 лютого по 7 березня 2015 року - відразу після вбивства Бориса Нємцова. Чеченський слід, який слідство взяло за основу, тролі навіть не намагалися нав'язати аудиторії: в їх поданні, опозиціонера «замовили» українські олігархи.

Техзавдання від 28 лютого: «Основна ідея: формуємо думку про те, що українські діячі можуть бути причетні до смерті російського опозиціонера. <...>Смерть Нємцова була невипадковою в умовах досягнення мінських домовленостей і можливого поліпшення співробітництва України і Росії. Тепер же Росія знову стала країною, до якої Захід проявляє негатив. Це явна провокація, спрямована на сплеск невдоволення представників опозиції, які почнуть заклики до мітингів і ходів з метою повалення влади».

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"Коли вбили Нємцова, робота кремлеботів перебудувалася: вони перестали мочити Україну (це їх рутинна щоденна робота) і були перекинуті на вбивство, - розповів екс-співробітник компанії. - Якщо тоді ви стежили за новинами, то могли бачити під усіма текстами про вбивство Нємцова сотні, а де й тисячі коментарів, де різними словами повторювалися одні й ті ж тези: вбивство - це провокація, Кремль тут ні при чому, це опозиція вбила свого, щоб залучити побільше народу на марш. Плюс брудні жарти з приводу особистого життя вбитого. Це був танець на кістках, який триває і зараз. Навіть якщо хтось із них щиро пошкодував про вбитого - робота є робота", - повідомив журналістам колишній троль.

Журналістам вдалося подивитися, як нічна бригада тролів змінює денну. За півгодини в офіс «Інтернет-досліджень» прийшли 124 людини. Вони розійшлися по кабінетах, двері в які, за внутрішньою інструкцією, повинні бути зачинені, а вікна - завішані жалюзі.

Періодично лекції у таких співробітників читають спеціально запрошені, не дуже публічні політологи. Коментатори проходять письмові тести на лояльність і розуміння ситуації. Питання складні, наприклад, про політичну ситуацію в Сирії та Ірані.

За іншими дверима художники малюють Навального і Обаму, точніше, приставляють голови політиків до тіл тварин.

Відділ по сусідству виконує роботу, яка була актуальна десять років тому: завойовує топ «Живого журналу». Норма блогера: 12 політичних постів протягом дводенної зміни.

В таких постах співробітники «Інтернет-досліджень» критикують Україну, ЄС, «Обамку», Олексія Навального і російську опозицію в цілому. Посилаються на «Доктрину 2050» - нову теорію змови в дусі плану Даллеса. Хвалять Володимира Путіна і, можливо, навіть більшою мірою - міністра оборони Сергія Шойгу.

У тролів є еліта. Цим персонажам дозволено вести блог від власної особи, тобто формально вони навіть не фейки. При цьому вони працюють з офісу, отримують близько 40 тисяч рублів на місяць і раз в тиждень між постами типу «Спогади про армію» і «Фітоняшки жеруть пельмені» ліквідують політичну безграмотність своєї вузької аудиторії.

Компанія імовірно фінансується по лінії холдингу «Конкорд» (харчове виробництво, ресторани, нерухомість, девелопмент), який очолює кухар президента Росії Євген Пригожин. З 2000 року холдинг організовує банкети в Кремлі, також співпрацює з ВАТ «Воєнторг» і Міністерством оборони.

Загальна вартість оренди всього будинку на Савушкіна, 55 - близько 3 млн рублів. Ще 16 млн рублів повинно йти на оплату праці щонайменше 400 співробітників компанії. Незважаючи на солідний бекграунд «Інтернет-досліджень», хедхантингові сайти заповнені негативними відгуками про компанії: зарплату платять готівкою з-під столу, а штрафи, за чутками, йдуть у кишеню керівникам середньої ланки.

Повідомляється, що далеко не всі провладні коментарі в інтернеті - проплачені.

"Серед 70 млн користувачів рунету є мільйони, хто, наприклад, радий війні в Україні. Від їх постів і коментарів пахне реальним нездоров'ям, ущербністю, озлобленістю... А от в записах, залишених по методичці, жива людина не проглядається", - йдеться в статті.