Грузинська опозиція звинувачує Саакашвілі в тому, що саміт НАТО відмовив Грузії

Частина грузинської опозиції вважає, що НАТО відмовило Грузії в наданні програми МАР (Membership Action Plan) з вини влади країни. "Грузії відстрочили надання МАР тому, що в країні влада, що дозволила собі 7 листопада 2007 р., коли мітинг опозиції жорстоко розігнали із застосуванням кийків і водометов, а також фальсифікацію президентських виборів 5 січня 2008 р.", - наголосив один з лідерів опозиційної парламентської Республіканської партії Давид Бердзенішвілі. За його словами, "в офіційній позиції Німеччини прямо сказано, що, крім конфліктів, в Грузії мають місце політичні репресії".

Він нагадав, що Грузії в МАР відмовили європейські держави - засновники НАТО, зокрема три великі і впливові країни. "Коли такі країни, як Німеччина, Франція і Італія проти, то безглуздо оголошувати їх агентами Газпрому та В.Путіна", - заявив Д.Бердзенішвілі.

У свою чергу, лідер опозиційної парламентської партії "Промисловість врятує Грузію" Зураб Ткемаладзе вважає, що незабаром питання надання країні статусу кандидата в члени НАТО вирішиться позитивно. "Питання вирішиться позитивно, оскільки в нього достатньо активно включені адміністрація США, президент і кандидати в президенти цієї країни, конгрес і взагалі всі", - сказав він. На думку політика, навряд чи Європа продовжить "протистояння вимозі й тискові США в цьому питанні".

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