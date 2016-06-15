У Каліфорнії в результаті стрілянини загинула 16-річна дівчина, ще шість осіб отримали поранення
Одна людина загинула і ще шість отримали поранення в результаті стрілянини в передмісті американського міста Окленда в штаті Каліфорнія ввечері у вівторок .
Як повідомляє поліція, постраждалі - молоді чоловік і жінки - були оперативно госпіталізовані і перебувають у стабільному стані.
Одну з жертв, 16-річну дівчину знайшли у важкому стані, і вона померла в лікарні передає eastbaytimes.com за інформацією поліції.
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Ще три людини отримали вогнепальні поранення, а троє інших отримали інші незазначені тілесні ушкодження, йдеться в заяві поліції.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», перестрілка сталася під час жалобного заходу.
Зловмисник зник з місця злочину на автомобілі. Правоохоронні органи намагаються встановити його особу, а також мотиви.
Як повідомляв УНІАН, 12 червня у місті Орландо в штаті Флорида жертвами стрілянини в гей-клубі Pulse стали 49 осіб. Ще півсотні отримали поранення. Підозрюваний попередньо встановлений як 29-річний громадянин США Омар Матін з сім'ї вихідців з Афганістану.