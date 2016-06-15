Німецька контррозвідка викрила спробу спецслужб РФ викрасти звіт про катастрофу MH17

Про це повідомляється в доповіді Федеральної служби захисту конституції Німеччини, передає канал 24. Німецька контррозвідка стверджує, що російська ФСБ і зовнішня військова спецслужба ГРУ регулярно проводять такі кібероперації.

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Хакерська атака на комп'ютери Ради безпеки Нідерландів сталася восени 2015 року перед оприлюдненням звіту. У ньому говорилося про те, що два роки тому лайнер був збитий з російського зенітно-ракетного комплексу БУК. На борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Нідерландів заявила, що восени будуть представлені перші результати розслідування щодо зброї, з якого в липні 2014 року над східною Україною був збитий малайзійський літак MH17.