У парку розваг Walt Disney в Орландо алігатор затягнув в озеро дворічного хлопчика

Про це йдеться в заяві поліції, повідомляє Лента.ру з посиланням на телеканал KTLA5.

Інцидент стався у вівторок, 14 червня, близько 21:30 за місцевим часом (04:30 середи за Києвом) біля штучного озера Лагуна Семи Морів. Як написав у Twitter з посиланням на очевидців репортер Адріан Уітсетт, довжина алігатора, який напав на дитину, перевищувала два метри.

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В даний час ведуться пошуки дитини. В них задіяний вертоліт і водолази.

Парк розваг Walt Disney World Resort, створений у 1971 році, знаходиться в Буена-Вісті — передмісті Орландо. Площа комплексу перевищує 100 квадратних кілометрів, у ньому розташовано кілька тематичних парків, у тому числі "Королівство тварин", аквапарки, готелі, магазини, ресторани і кафе.