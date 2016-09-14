У штабі Клінтон спростували чутки про її вихід з президентської гонки через хворобу

Коментуючи чутки про можливу відмову Клінтон від подальшої участі в президентській гонці, її представники сказали, що вона вже йде на поправку і планує повернутися з лікарняного у четвер, 15 вересня, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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У неділю, 11 вересня, на жалобній церемонії у центрі Нью-Йорка в пам'ять про жертви терактів 2001 року Клінтон стало погано: вона похитнулася, після чого охорона і помічники відвели її в машину.

У Клінтон діагностували атипову пневмонію. Лікарі запевнили журналістів, що така хвороба не занадто небезпечна і пацієнта можна вилікувати. Тим не менш, у пресі з'явилися чутки про можливу відмову Клінтон від подальшої участі у виборчій кампанії.

Зокрема, у ЗМІ почали обговорювати можливого наступника Клінтон в якості кандидата на посаду президента США. Серед інших називалося ім'я демократа Берні Сандерса, який раніше програв їй боротьбу за право висуватися в президенти.