"Ісламська держава" заявила про збитий російський вертоліт у Сирії

Про це повідомляє агентство Amaq, пише Слон з посиланням на SITE Intel Group.

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Уточнюється, що вертоліт був збитий ракетою. Жодних інших подробиць не наводиться.