"Ісламська держава" заявила про збитий російський вертоліт у Сирії
21:02, 03 листопада 2016Світ
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Бойовики "Ісламської держави" заявили, що збили в сирійській провінції Хомс російський вертоліт.
REUTERS
Про це повідомляє агентство Amaq, пише Слон з посиланням на SITE Intel Group.
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Уточнюється, що вертоліт був збитий ракетою. Жодних інших подробиць не наводиться.
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