Один з розробників винищувача МіГ-29 Іван Мікоян помер на 90-му році життя
У Москві на 90-му році життя помер авіаконструктор, один з розробників багатоцільового винищувача МіГ-29 Іван Мікоян.
Мікоян був сином відомого радянського державного діяча Анастаса Мікояна і працював у конструкторському бюро, заснованому в 1939 році його дядьком Артемом Мікояном, пише Русская служба Би-би-си.
Читайте такожПомер перший президент Словаччини Міхал Ковач
За розробку МіГ-29 Мікоян двічі ставав лауреатом Держпремії СРСР.
Багатоцільовий винищувач четвертого покоління МіГ-29 був сконструйований в 1970-і роки в ОКБ МіГ. Сьогодні літак стоїть на озброєнні багатьох країн, у тому числі Росії, Індії, Перу і України.
Літаки МіГ-29 використовувалися в тому числі в ході війни в Афганістані, конфлікту в Придністров'ї та операції НАТО в Югославії.
ВПС Сирії використовують літаки МіГ-29 в якості винищувачів-бомбардувальників для ударів по наземним цілям.