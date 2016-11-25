Один з розробників винищувача МіГ-29 Іван Мікоян помер на 90-му році життя

Мікоян був сином відомого радянського державного діяча Анастаса Мікояна і працював у конструкторському бюро, заснованому в 1939 році його дядьком Артемом Мікояном, пише Русская служба Би-би-си.

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За розробку МіГ-29 Мікоян двічі ставав лауреатом Держпремії СРСР.

Багатоцільовий винищувач четвертого покоління МіГ-29 був сконструйований в 1970-і роки в ОКБ МіГ. Сьогодні літак стоїть на озброєнні багатьох країн, у тому числі Росії, Індії, Перу і України.

Літаки МіГ-29 використовувалися в тому числі в ході війни в Афганістані, конфлікту в Придністров'ї та операції НАТО в Югославії.

ВПС Сирії використовують літаки МіГ-29 в якості винищувачів-бомбардувальників для ударів по наземним цілям.