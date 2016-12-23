Із захопленого лівійського авіалайнера вийшли більше 44 пасажирів - прем'єр-міністр Мальти

15:32, 23 грудня 2016
Світ
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Спочатку стало відомо про 25 звільнених заручників.

Люди виходять із захопленого лівійського літака / REUTERS

Прем’єр-міністр Мальти Джозефа Мускату заявив, що викрадачі лівійського літака Afriqiyah Airways Airbus A320 звільнили 25 заручників. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Крім того, зазначається, що ще більше продовжують висадку із літака.

Пізніше він повідомив, що уже звільнено понад 44 заручники.

Нагадаємо, авіалайнер A320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, що виконував переліт з внутрішнього маршруту, був захоплений.

На борту літака, що прямував з лівійського міста Себа в Тріполі, знаходяться 118 осіб. Викрадений лайнер приземлився в аеропорту Мальти.

Згідно з повідомленням, двоє викрадачів, вони погрожують підірвати літак. За словами прем'єр-міністра Мальти Джозефа Мускату, який отримав повідомлення про викрадений літак, інформація перевіряється правоохоронними органами.

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Теги: #літак#заручники#Мальта