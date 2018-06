Із захопленого лівійського авіалайнера вийшли більше 44 пасажирів - прем'єр-міністр Мальти

Прем’єр-міністр Мальти Джозефа Мускату заявив, що викрадачі лівійського літака Afriqiyah Airways Airbus A320 звільнили 25 заручників. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

Крім того, зазначається, що ще більше продовжують висадку із літака.

Release of second group of 25 passengers underway.