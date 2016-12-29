"Пішов, але обіцяв повернутися": ЗМІ назвали головного претендента на пост генсека НАТО

Екс-прем'єр Британії Девід Кемерон вважається одним з головних претендентів на пост генсека НАТО, повідомляє Daily Mail.

За словами джерел в НАТО, Британія займає сильну позицію в альянсі, оскільки «є найбільшою і найбільш значущою країною у військовому плані» після США. Також країна прагне відігравати активнішу роль в альянсі після виходу зі складу ЄС.

У колах Кемерона вже заявили, що екс-прем'єр готовий розглянути таку можливість, відзначає видання. «Ми повинні знайти для нього роль - він може запропонувати дуже багато - і переконати його знову битися за Британію», - заявив один з членів кабінету прем'єр-міністра Британії Мей.

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Представники королівства тричі в історії альянсу займали посаду глави НАТО: з 1952 по 1957 рік генсеком альянсу був Гастінгс Ісмей, з 1984 по 1988 рік - Пітер Каррінгтон, а з 1999 по 2003 рік - Джордж Робертсон.

Як повідомляв УНІАН, Девід Кемерон вирішив піти у відставку з поста глави британського уряду після оголошення результатів референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС. Тоді після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,8% голосів.

Пост нового прем'єра зайняла Тереза ​​Мей, яка пообіцяла провести успішні Brexit.