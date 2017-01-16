У МЗС Ізраїлю розкритикували близькосхідний саміт у Парижі

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Міжнародні конференції та резолюції ООН тільки віддаляють мир, оскільки вони заохочують палестинців продовжувати відмовлятися від прямих переговорів з Ізраїлем", - йдеться у заяві міністерства.

Читайте такожНова зустріч із врегулювання на Близькому Сході може відбутися до кінця року

Організація визволення Палестини (ОВП) натомість привітала заклик Паризького саміту до подолання конфлікту на Близькому Сході за принципом "двох держав".

Як зазначили в ОВП, близькосхідний саміт "наголосив на необхідності припинити ізраїльську окупацію", тобто політику розбудови ізраїльських поселень на території Палестини.

ОВП також закликала Францію "негайно визнати державу Палестина у кордонах 1967 року зі столицею у Східному Єрусалимі".

Як повідомлялося, глава МЗС Франції Жан-Марк Еро за підсумками конференції заявив, що Франція готова організувати зустріч прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і палестинського лідера Махмуда Аббаса в Парижі.

Держсекретар США Джон Керрі Нетаньяху запевнив, що конференція не призведе до появи нової резолюції Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, 23 грудня 2016 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, в якій засудила нинішню політику Ізраїлю щодо розбудови поселень на Західному березі річки Йордан та в східній частині Єрусалима. У відповідь Ізраїль вирішив скоротити фінансові внески до ООН.