Путін: газ усередині Росії продаватиметься за ринковими цінами

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін частково визнав докір в тому, що російський газовий сектор залишився недореформованим, проте висловив твердий намір підвищити енергоефективність російської економіки шляхом підвищення цін на газ для споживачів до середньоєвропейського рівня до 2011 року і доступу до газотранспортної системи незалежних споживачів.

Росію звинувачують в тому, що вона використовує власні енергетичні ресурси як "зброю", диктуючи політичні умови покупцям енергоресурсів і продаючи газ на внутрішньому ринку дешевше, і це дає російським компаніям перевагу перед зарубіжними конкурентами.

В інтерв`ю німецькому каналові ARD прем`єр-міністр зазначив, що ще з радянських часів економіки Росії, України й інших пострадянських держав характеризує надзвичайно високий ступінь енергоємності.

"Йдеться про велику енерговитратність нашої економіки, що дісталася нам ще з часів Радянського Союзу. Але це зовсім не означає, що ми збираємося "заморозити" нинішній стан речей. Ми маємо намір і всередині Російської Федерації виводити внутрішніх споживачів на європейську формулу ціноутворення щодо газу", - запевнив він.

Згідно з рішенням уряду, ціна газу для промислових споживачів після 2011 року відповідатиме середньоєвропейського за вирахуванням вартості транспортування і митних зборів, що зробить газ приблизно на третину дешевшим за його ціну в Європі. Наразі вартість газу для промислових споживачів трохи більше $50 за тисячу кубометрів проти майже $400 у Західній Європі.

Чимало політиків і економісти закликали уряд відмовитися від підвищення тарифів, щоб зберегти конкурентоспроможність російської промисловості в умовах економічної кризи, падіння виробництва і зниження попиту на світових ринках.

Путін дав зрозуміти, що уряд не має наміру відмовлятися від прийнятого ще до кризи рішення підвищити тарифи на газ, який є основною російського енергетичного балансу.

"Ми робимо це свідомо, з розумінням того, що тільки ринковим шляхом можна спонукати економіку переходити до новітніх технологій, у тому числі і в сфері енергозбереження. Тільки так можна зробити її конкурентоздатною", - сказав прем`єр.

"Але і це ще не все. Хоча це процес, який потребує певного часу, і до європейського ціноутворення ми повинні вийти 2011 року, вже нині ми ставимо перед собою завдання забезпечити ліберальніший доступ до газової трубопровідної системи "Газпрому" нашим так званим незалежним виробникам газу", - заявив Путін.

Незалежні виробники газу досить жорстко критикують "Газпром", який, за їх словами, користуючись статусом монопольного власника газотранспортної системи, виставляє жорсткі умови доступу, що робить невигідною розробку газових родовищ іншим компаніям.

РІА “Новости”