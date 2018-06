Новий міністр внутрішніх справ США приїхав на роботу на коні

Відповідні знімки він опублікував на сторінці в Twitter.

"Честь для мене стояти поруч із хоробрими офіцерами поліції США - ці професіонали готові пожертвувати життям заради нас", - сказано в повідомленні.

Новий очільник міністерства також розповів про перші зустрічі на новому робочому місці і підписаних указах.

Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV