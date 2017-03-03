Новий міністр внутрішніх справ США приїхав на роботу на коні

Відповідні знімки він опублікував на сторінці в Twitter.

"Честь для мене стояти поруч із хоробрими офіцерами поліції США - ці професіонали готові пожертвувати життям заради нас", - сказано в повідомленні.

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Новий очільник міністерства також розповів про перші зустрічі на новому робочому місці і підписаних указах.

Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) March 2, 2017

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп призначив міністром внутрішніх справ колишнього «морського котика» Райана Зінке. Новопризначений глава МВС зазначив, що буде працювати без утоми на цій посаді.

Довідка УНІАН. Міністерство внутрішніх справ США здійснює управління в основному природними ресурсами і землями під юрисдикцією федеральної, керує програмами, пов'язаними з корінними жителями США.