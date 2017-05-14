У Росії піддали цензурі американський серіал "Фарго" через згадки про Путіна

Російський Перший канал піддав цензурі третій сезон американського серіалу «Фарго», як передає «Медуза».

При перекладі з реплік персонажів прибрані згадки про Росію і Володимира Путіна. У другій серії зникла репліка про переваги авторитарного методу керування країною, а в четвертому епізоді змінено зміст фрази про дитинство Путіна і про особливості слова «правда» в російській мові.

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Серіал «Фарго» виходить з 2014 року, він заснований на однойменному фільмі братів Коенів 1996 року. Серіал удостоївся двох «Золотих глобусів» і двох «Еммі».

Як повідомляв УНІАН, у Росії визнали винним блогера, який ловив покемонів в церкві.