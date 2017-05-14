У Росії піддали цензурі американський серіал "Фарго" через згадки про Путіна
Російський "Перший канал" піддав цензурі третій сезон американського серіалу «Фарго».
Російський Перший канал піддав цензурі третій сезон американського серіалу «Фарго», як передає «Медуза».
При перекладі з реплік персонажів прибрані згадки про Росію і Володимира Путіна. У другій серії зникла репліка про переваги авторитарного методу керування країною, а в четвертому епізоді змінено зміст фрази про дитинство Путіна і про особливості слова «правда» в російській мові.
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Серіал «Фарго» виходить з 2014 року, він заснований на однойменному фільмі братів Коенів 1996 року. Серіал удостоївся двох «Золотих глобусів» і двох «Еммі».
Як повідомляв УНІАН, у Росії визнали винним блогера, який ловив покемонів в церкві.