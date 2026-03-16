Війна на Близькому Сході грає на руку Кремлю, – The Telegraph

Захід не може залишити без уваги скрутне становище України на тлі війни на Близькому Сході. В іншому разі головним бенефіціаром конфлікту в Ірані може виявитися Кремль, йдеться в редакційній колонці британського видання The Telegraph.

Лише кілька тижнів тому НАТО вшанувало четверту річницю російського вторгнення в Україну, заявивши про свою солідарність і допомогу. Сьогодні, коли в Перській затоці почалася війна, Україна ризикує залишитися забутою.

Київ спостерігає, як сучасна зброя, яку він міг використовувати проти росіян, використовується проти дешевих іранських безпілотників на Близькому Сході, а ціни на нафту своїм зростанням посилюють позиції супротивника. У свою чергу Америка, з метою зменшити наслідки від закриття Ормузької протоки, послаблює санкції, які раніше не дозволяли Росії вільно торгувати своєю нафтою.

Російська скарбниця поповнюватиметься за рахунок продажу нафти, тоді як США вичерпують свої запаси озброєння. Хоча військова допомога з Вашингтона припинилася, у НАТО, принаймні, була можливість закупити американську зброю для підтримки Києва. Тепер ця можливість виключена, пише видання.

Підтримка європейських лідерів

14-15 березня президент Зеленський провів переговори в Парижі з президентом Еммануелем Макроном. Метою зустрічі було переключення уваги Європи на ситуацію, яка ще два тижні тому вважалася головною екзистенційною загрозою миру, а саме – амбіції Володимира Путіна. Тепер, коли світова економіка зіткнулася з новими глобальними викликами, Зеленський має повне право побоюватися за майбутнє України, йдеться в публікації.

Макрон підтвердив незмінну підтримку України, але Франція також направляє військово-морську оперативну групу до Перської затоки, що неминуче відволікає увагу Парижа на ситуацію на Близькому Сході.

Міністр енергетики Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що країна продовжує підтримувати Україну і дистанціювався від рішення про послаблення санкцій проти російської нафти. "Важливо, щоб ми зберігали солідарність з українським народом", – зазначив він. Однак, як підкреслює видання, однієї лише символічної підтримки Києву вже недостатньо.

Незважаючи на заяви західних лідерів про те, що конфлікт на Близькому Сході не відверне увагу від України, на практиці відбувається саме це – насамперед з боку США.

Позиція США та заморожені російські активи

Президент Дональд Трамп, відомий різкими змінами пріоритетів, вже переключив увагу на інші міжнародні проблеми. У результаті саме європейським країнам може довестися заповнити політичний вакуум, що утворився. Одним із можливих рішень може стати використання заморожених російських активів на мільярди євро для підтримки української армії.

Однак навіть цей механізм стикається з труднощами. Програма кредитування України на 90 мільярдів євро, узгоджена Європейським союзом у грудні минулого року, блокується Угорщиною. Будапешт вимагає від України відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба", що Зеленський уже назвав шантажем.

І проблему України необхідно вирішувати негайно, інакше єдиним переможцем у цій плутанині стане автократ, що засідає в Кремлі, резюмує видання.

Війна в Ірані та вигоди Кремля

Раніше в адміністрації США заявили, що війна з Іраном триватиме від чотирьох до шести тижнів, але остаточне рішення про її завершення має ухвалити президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Після того, як США та Ізраїль розпочали атаку на Іран, Росія в основному залишалася осторонь, і в жодній із заяв Кремля не згадувався президент США Дональд Трамп і не порушувалося питання про те, що Росія стане на захист Ірану.

Як пише The Washington Post, рішення адміністрації Трампа скасувати санкції США щодо російської нафти ризикує підірвати чотирирічні санкції, спрямовані на стримування військових дій Москви. Крім того, закриття Іраном Ормузької протоки втілює давню мрію радикальних російських чиновників про хаос у світовій енергетичній сфері.

Вас також можуть зацікавити новини: