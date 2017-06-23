Бундестаг прийняв спірний закон про спостереження за мессенджерами

Німецький бундестаг увечері в четвер, 22 червня, ухвалив закон, який дозволяє розширити спостереження за листуванням в інтернеті або через популярні месенджери, наприклад WhatsApp. Йдеться насамперед про використання так званого "бундестроянца" - програми-шпигуна, перша версія якої була розроблена для спецслужб ФРН ще в 2008 році, як повідомляє DW.

Принцип її дії заснований на спостереженні за джерелом комунікації. Спостерігач перехоплює повідомлення ще на комп'ютері і мобільному телефоні передбачуваного злочинця (до того, як вони піддадуться шифровці перед відправкою або, навпаки, будуть розшифровані при отриманні). Крім того, програма встановлює на заражений об'єкт додаткові модулі, які відкривають доступ до особистих файлів.

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Хоча Федеральний конституційний суд Німеччини ще в 2008 році дозволив правоохоронним органам застосовувати "бундестроянца", його використання правозахисники розкритикували і комп'ютерні експерти, так як програма дозволяла не тільки переглядати листування підозрюваних, але й відкривала можливість для таємних онлайн-обшуків всього комп'ютера.

Раніше стеження за допомогою "бундестроянця" дозволялося лише у справах, пов'язаних із тероризмом. Тепер бундестаг дозволив використовувати її при розслідуванні вбивств, комп'ютерних махінацій, відмивання грошей, ухилення від сплати податків, злочинів, пов'язаних з порушенням міграційного законодавства. Як і при прослуховуванні телефонних розмов, служби, які проводять спостереження, зобов'язані отримати в кожному окремому випадку відповідний дозвіл від прокуратури.