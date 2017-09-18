Кіпр заробив мільярди євро на "продажу" громадянства ЄС, у тому числі російським і українським багатіям - The Guardian

Серед сотень людей, які придбали паспорти ЄС за суперечливою схемою «золотої візи», опинились обвинувачені в корупції російські олігархи та представники української еліти. Про це з посиланням на відповідні документи пише The Guardian.

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Видання отримало інформацію, що уряд Кіпру з 2013 року заробив понад 4 млрд. євро, надаючи багатіям громадянство, а відповідно - право жити і працювати по всій Європі - в обмін на грошові інвестиції. За за цією схемою тільки в минулому році були видані понад 400 паспортів.

Отриманий журналістами список включає сотні помітних бізнесменів і людей зі значним політичним впливом.

Зокрема, завдяки цьому витоку вперше розкрито список багатіїв, які отримали громадянство на Кіпрі.

У 2013 році на Кіпрі з'явилася схема "громадянство за інвестиції". Вона передбачає, що заявники купують у цій країні нерухомість на 2 мільйони євро або інвестують 2,5 мільйона євро в компанії чи держоблігації. До мови чи місця проживання, окрім відвідування Кіпру раз на сім років, вимог немає.

Двоюрідний брат сирійського президента Башара аль-Асада Рамі Маллуф вперше потрапив під санкції США за корупцію в 2008 році. Кіпр видав йому громадянство в 2010 році. Євросоюз ввів санкції проти Маллуфа в 2011 році, його кіпрське громадянство було скасовано після початку сирійської громадянської війни.

Джерела багатства багатьох інших покупців - помітних російських бізнесменів чи політиків - «політично викритих осіб» на галузевому рівні – потребують перевірки.

Зазаначається, що дним з фігурантів списку виявився мільярдер і колекціонер предметів мистецтва Дмитро Риболовлєв. Він потрапив у центр уваги міжнародного співтовариства в минулому році після того, як з'ясувалося, що його приватний літак перетинався з джетом Дональда Трампа під час його президентської кампанії. Риболовлєв заперечував зустріч з Трампом і сказав, що траєкторії польоту співпали.

У 2005 році Трамп заплатив 41 мільйон доларів за особняк у Палм-Біч (Флоріда) 515 N County Road. Після ремонту три роки потому він продав його Риболовлєву за 95 мільйонів доларів.

Європейські політики з тривогою спостерігають за такими схемами надання паспортів, а деякі взагалі говорять, що це підриває концепцію громадянства. Депутат Європарламенту від Португалії Ана Гомес назвала "золоті візи" "абсолютно аморальними і збоченими".

Вона додала, що кілька разів намагалася отримати імена покупців "золотий візи" в Португалії, але безуспішно: "Звідки секретність? Секретність робить це дуже, дуже підозрілим".