Москва запевняє, що то не вона тисне на Лукашенка, а ЄС

Міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявляє, що Росія не «благатиме» Білорусь визнати незалежність Південної Осетії й Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Білорусі Сергієм МАРТИНОВИМ у Москві.

«Ми ніколи не благали і не благатимемо визнавати Південну Осетію й Абхазію», - заявив С.ЛАВРОВ.

Він зазначив, що керівництво Білорусі говорило про те, що це питання розглядатиметься відповідно до білоруського законодавства.

«Ми ніколи не пов`язували цю тему з питаннями практичної взаємодії наших держав», - запевнив він.

Окрім цього, С.ЛАВРОВ заявив, що такі «прив`язки» публічно робили офіційні представники Європейського Союзу, які поставили умову перед Білоруссю, - участь у «Східному партнерстві» в обмін на невизнання Південної Осетії й Абхазії.

«Я переконаний, що у відносинах між РФ і Республікою Білорусь як між партнерами, союзниками ми повинні і діятимемо по-партнерськи, не піддаватимемося різного роду емоціям, кон`юнктурним міркуванням і працюватимемо на користь наших двох братських народів», - сказав він.

Своєю чергою, С.МАРТИНОВ заявив, що Білорусь не приймає таких «ув`язок» ані від ЄС, ані від РФ. За його словами, про це не раз казав Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Росія ухвалила рішення про виділення Білорусі 2009 року кредиту в розмірі 2 млрд. дол. трьома траншами, останній з яких у розмірі 500 млн. дол. Мав надійти у квітні 2009 року. Проте 28 травня міністр фінансів Росії Олексій КУДРІН заявив про відстрочення виділення останньої частини кредиту через загрозу неплатоспроможності Білорусі.

5 червня Президент Білорусі вперше офіційно заявив про те, що Росія при виділенні кредиту білоруському уряду висунула вимогу про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

О.ЛУКАШЕНКО повідомив, що під час обговорення в рамках СНД питання про визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії він був єдиним, хто запропонував підтримати російську позицію. «Спитайте у МЕДВЕДЄВА, поставте йому запитання про мою позицію. І я російському керівництву сказав, як ми вирішимо цю проблему. У них більше питань не було. Але все ж таки... Вже дійшло до того, що приїхали, сказали: буде Осетія й Абхазія - отже, буде 500 мільйонів доларів. Ви знаєте, ми не хочемо «продавати» жодних питань і жодних позицій. У нас в історії цього не було й не буде. Ми вирішимо самі це питання.», - пояснив глава Білоруської держави.