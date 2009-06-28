Росія і НАТО знову повернулися один до одного обличчям

Росія і НАТО дали зелене світло повноформатному відновленню політичного діалогу і військової співпраці. Так прокоментував постійний представник Росії при НАТО Дмитро РОГОЗІН підсумки першого засідання Ради Росія-НАТО (РРН) на рівні міністрів закордонних справ після серпневих подій в Південній Осетії, що завершилося на Корфу, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Власне засідання вийшло на рівні вище міністерського, оскільки в ньому взяли участь прем`єр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ і господар зустрічі, глава уряду Греції Константінос КАРАМАНЛІС", - зазначив Д.РОГОЗІН.

Як важливий крок з відновлення взаємної довіри Д.РОГОЗІН відзначив досягнуту домовленість Росії і НАТО провести докладний обмін інформацією про концепцію національної безпеки РФ і нової стратегічної концепції альянсу. За словами Д.РОГОЗІНА, виступаючи на цій зустрічі, глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ повідомив про готовність Росії проінформувати НАТО «про нову концепцію національної безпеки РФ і висловив зацікавленість в отриманні з перших рук інформації про роботу НАТО над новою стратегічною концепцією альянсу".

"Відповідь надійшла негайно: генсек НАТО оголосив, що альянс відгукується на прохання Росії і 7 липня російський постпред буде запрошений на внутрішній семінар високопоставлених експертів НАТО з питань розробки стратегічної концепції альянсу", - повідомив Д.РОГОЗІН.

"Ми відзначили і оцінили готовність альянсу до діалогу. Наш крок у відповідь буде зроблено 22 липня, коли до Брюсселя для участі в засіданні Ради Росія-НАТО на рівні послів приїде один з керівників Ради безпеки Росії, який проінформує альянс про нову концепцію національної безпеки РФ", - повідомив російський постпред.

Іншим важливим підсумком зустрічі стало рішення про відновлення військової співпраці. "Політична воля на відновлення військової співпраці сьогодні була заявлена", - підкреслив Д.РОГОЗІН.

"Тепер узгоджуватимуться форми цієї співпраці. Це може бути боротьба з піратами, відновлення участі Росії в антитерористичній операції НАТО "Активні зусилля" в Середземному морі, це також можуть бути різні форми польової співпраці", - зазначив він. За його словами, тепер глава МЗС РФ "представить свої міркування і висновки політичному керівництву Росії".

Д.РОГОЗІН також зазначив, що, незважаючи на складні відносини між Росією і НАТО, що зберігалися протягом останніх 11 місяців, РФ і Північноатлантичний альянс не переривали взаємодії стосовно Афганістану, що підтверджує "наше глибинне розуміння існування загальних викликів безпеки".

Що стосується розбіжностей, які зберігаються з НАТО, то, за словами Д.РОГОЗІНА, Росія розраховує на проведення з НАТО "глибокої дискусії" щодо серпневих подій минулого року на Кавказі.

Генеральний секретар альянсу Яап де Хооп СХЕФФЕР повідомив на прес-конференції за підсумками засідання, що сторони досягли домовленості про відновлення політичної співпраці і підкреслили необхідність відновити військові контакти. За його словами, глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ на засіданні зробив ряд пропозицій щодо майбутньої роботи в рамках Ради.

"Це торкається, зокрема, і відновлення співпраці по військовій лінії і зіставлення стратегії безпеки, які розробляються в Росії з одного боку і в НАТО з другого боку", - сказав С.ЛАВРОВ.

Росія і НАТО потрібні один одному, заявив Генсек НАТО і оцінив зустріч як конструктивну, незважаючи на розбіжності, що зберігаються. Генсек повідомив, що ніякі документи на зустрічі не приймалися.