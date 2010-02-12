Болгарія може приєднатися до американської системи ПРО

Прем`єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що виступає за участь його країни в новій системі ПРО, яку США мають намір створити в Європі, - якщо цьому не перешкоджатиме Євросоюз. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

За його словами, як член НАТО Болгарія зобов`язана вживати всі необхідні заходи, спрямовані на забезпечення колективної безпеки в Європі. Борисов сказав, що в зв`язку з цим Софія повинна проявити солідарність з планами США, наголосивши, що консолідована позиція Болгарії в цьому питанні залежатиме від думки болгарського парламенту і органів влади ЄС.

Раніше у п`ятницю посол США в Болгарії Джеймс Ворлік (James Warlick) під час публічної лекції заявив, що "Болгарія може зіграти певну роль в розгортанні ПРО". Дипломат не уточнив, яка саме роль може бути відведена Болгарії, повідомивши, що це залежатиме від інтересів болгарського керівництва. Ворлік наголосив також, що США і Болгарія вже мають досвід військової співпраці в Афганістані.

Він сказав, що наразі США "на дуже ранній стадії переговорів" про участь Болгарії і інших країн в створенні протиракетного укріпрайону в Європі.

На початку лютого президент Румунії Траян Бесеску заявив, що його країна готова розмістити на своїй території ракети-перехоплювачі середньої дальності. За його словами, Бухарест раніше одержав відповідну пропозицію від президента США Барака Обами. Очікується, що елементи американської ПРО в Румунії будуть розміщені до 2015 року.

Сьогодні польський Сейм ратифікував договір SOFA (Status of Forces Agreement) про розміщення американських військових на території Польщі в рамках системи протиракетної оборони, підписаний з Адміністрацією США в грудні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, за ратифікацію договору, який має ще затвердити Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, проголосувало 374 депутати Сейму із 460. Проти були 34.

„Договір дозволить створити тимчасову, а пізніше – згідно з деклараціями США, з 2012 року - сталу базу ракет протиракетної оборони Patriot, а в майбутньому також ракет SM-3, що входять в систему балістичної оборони”, - повідомляє TVN24.

За даними польських медіа, SOFA передбачає, що американські військові у Польщі будуть зобов’язані дотримуватися польського законодавства й у випадку порушень будуть відповідати перед польськими судами.

Договір також стосується звільнень від митних та податкових платежів, умов перебування військової техніки США в Польщі, порядок відшкодувань та правил носіння зброї.