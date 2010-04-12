Для більшості росіян порядок важливіший за демократію (опитування)

Більшість росіян упевнені, що порядок для Росії важливіший за демократію.

Про це свідчать дані опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), які має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на запитання, що зараз важливіше для Росії, 72% опитаних сказали, що «порядок, навіть якщо для його досягнення доведеться піти на деякі порушення демократичних принципів і обмеження особистих свобод».

На думку 16% респондентів, важливіше «демократія, навіть якщо послідовне дотримання демократичних принципів надає певну свободу руйнівним і кримінальним елементам», а 12% важко відповісти.

Як наголошується в дослідженні, протягом останніх років зростає кількість прихильників демократії (з 1999 року - з 11% до 16%).

За пріоритет порядку виступають, головним чином, прихильники КПРФ і партії «Справедлива Росія» (88% і 85% відповідно). Частка таких респондентів найбільш висока серед немолодих (78%), малоосвічених (77%) і малозабезпечених громадян (77%).

Демократичні цінності підтримують, головним чином, 18-24-річні (23%), високоосвічені (21%) і забезпечені (24%) респонденти.

Згідно з опитуванням, росіяни розуміють під порядком, головним чином, політичну та економічну стабільність країни (41%). Серед найбільш поширених уявлень - соціальний захист малозабезпечених прошарків (29%), припинення боротьби влад (27%), можливість для кожного реалізувати свої права (25%), суворе дотримання законів (24%). Дещо рідше росіяни визначають порядок як сувору дисципліну (18%), а також залучення силових структур до боротьби зі злочинністю (7%). Найрідше росіяни пов`язують це поняття з обмеженням демократичних прав і свобод, гаслом, що відкриває шлях до диктатури (по 1%).

Демократію громадяни РФ визначають, у першу чергу, як свободу слова, преси й віросповідання (44%). Другим популярним уявленням є економічне процвітання країни (28%). Менш поширені такі трактування, як сувора законність (21%), порядок і стабільність (19%), виборність влади (18%), «порожня балаканина» (11%), свобода дій для кожного (10%). Рідше росіяни розуміють під демократією анархію й безвладдя, гарантію прав меншин (по 6%), підпорядкування меншості більшості (4%).

Опитування ВЦВГД було проведено 9-11 січня 2010 року. Опитано 1600 осіб у 140 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках РФ. Статистична похибка не перевищує 3,4%.