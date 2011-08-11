Поляки віддають перевагу швейцарським франкам

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ 9 серпня підписав ухвалений парламентом у рекордні терміни закон, який дозволяє полякам купувати іноземну валюту для оплати валютних кредитів у приватних обмінниках, де курс зазвичай нижче, ніж у банках.

Згідно з повідомленням канцелярії польського Президента, яке має у своєму розпорядженні УНІАН, цей закон набере чинності наприкінці серпня і поширюватиметься не лише на нові кредити, а й на існуючі.

«Зміни передбачають, що банк не зможе у такому разі вимагати додаткових оплат, комісій або доповнень до договору, що має місце зараз», - відзначає канцелярія.

Крім того, закон зобов`яже банки вписувати до кредитного договору мінімальний і максимальний курси продажу валюти для оплати кредиту (spread).

«Важливо, щоб за ситуації, коли польська держава не на все може впливати, вона хоча б частково сприяло поліпшенню ситуації польських громадян», - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ, коментуючи закон.

Він відзначив, що зростання курсу швейцарського франка, який до кризи 2008 року був найпопулярнішою серед поляків валютою кредитування пов`язане з погіршенням економічної ситуації у світі.

Водночас польська Gazeta Wyborcza назвала мінімальною вигоду поляків від нового закону, який пройшов через парламент лише за три тижні.

За оцінками цитованих газетою експертів, нові правила дозволять щомісячно економити менш як 10 доларів на кожні 35 тис. доларів кредиту.

Окрім того, за даними газети, у більшості обмінників вже немає на продаж швейцарських франків, а ті, у яких вони залишилися, продають за курсом, наближеним до банківського.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість 1,5 млн. поляків за іпотечними кредитами на початок поточного року становила майже 95 млрд. доларів, значна частина з якої – у швейцарських франках.

Швейцарська валюта, яка почала різко зростати після масових розпродажів, що розпочалися у серпні на світових фондових майданчиках, вчора встановила історичний рекорд до польського злотого – вище за 4 злотих за 1 франк.