Лукашенко каже "дякую" президентам

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО подякував президентам Грузії, Азербайджану, Вірменії, України та Молдови за підтримку країни на саміті "Східного партнерства" у Варшаві.

Про це він повідомив сьогодні журналістам, передає РІА «Новости».

"Я хочу публічно подякувати моїм друзям, колегам по "Східному партнерству", які не поставили свої підписи під резолюцією проти Білорусі і більше того, активно виступили на підтримку Білорусі", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, вони заявили, що європейці неправильно поводяться стосовно Білорусі.

"Я дуже вдячний Балтійським країнам, Болгарії та іншим державам, які в душі й відкрито підтримують Білорусь", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він нагадав, що Білорусь запросили на саміт ЄС "Східне партнерство" на рівні міністра закордонних справ. Було прийнято рішення, що країну представлятиме посол Білорусі в Польщі.

"Вони цього не очікували, думали, що ми будемо стукати головою в двері і про щось просити. Вони ще раз спробували принизити нас, і ми взагалі відмовилися від участі в саміті", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

За словами білоруського Президента, Європейський Союз намагався сформувати заяву від імені інших глав держав по "Східному партнерству" і змусити підписатися президентів під нею.

"Природно, ні Україні, ні Молдова, ні Вірменія, ні Азербайджан, ні Грузія не підписуються. Тоді вночі ЄС виламує нашим партнерам руки, щоб прийняти якусь резолюцію", - сказав глава Білоруської держави.

Звичайно ж, за його словами, глави держав не підписалися. Особливу подяку О.ЛУКАШЕНКО висловив президентам Грузії та Азербайджану, які були найактивнішими з тих, хто підтримав Білорусь в Європі.

"Думаю, багато хто задумався і зрозумів у Європі, що до Білорусі так ставитися не можна", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

"Двадцять сім держав ЄС намагалися нахилити наших друзів - п`ять республік, нічого не вийшло", - зазначив білоруський Президент.

Говорячи про перспективи участі Білорусі в "Східному партнерстві", О.ЛУКАШЕНКО зазначив: "Буде партнерство - будемо брати участь. Не буде, але поки його і немає, тільки моралізаторство. Ми ще подивимося, що робити з цим партнерством".

Він додав, що має намір порадитися з главами держав по "Східному партнерству". "Я буду орієнтуватися на тих голів держав, які підтримали нас, буду прислухатися до них", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, представники країн-членів Європейського Союзу на саміті «Східного партнерства» сьогодні у Варшаві підписали заяву, в якій висловили стурбованість з приводу політичної ситуації в Білорусі і закликали керівництво країни звільнити і реабілітувати політичних в`язнів й почати з ними діалог.

Довідка УНІАН. 29-30 вересня у Варшаві проходив другий саміт ініціативи ЄС «Східне партнерство». Програма ЄС «Східне партнерство» була заснована у травні 2009 року. Вона спрямована на посилення відносин ЄС з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.

Польща запросила на саміт СП 7 президентів та понад 20 глав урядів з 27-ми держав ЄС та шести країн учасниць партнерства.

Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА не було запрошено на саміт – йому заборонено в`їзд до країн ЄС у зв`язку з переслідуваннями опозиційних активістів.

До Варшави запрошували главу білоруського зовнішньополітичного відомства Сергія МАРТИНОВА. Проте у МЗС Білорусі пояснили, що С.МАРТИНОВ не може представляти країну на саміті «Східного партнерства», оскільки в даний час перебуває у Нью-Йорку і бере участь в загальнополітичній дискусії Генеральної Асамблеї ООН.

Білоруську делегацію на саміті «Східного партнерства» у Варшаві 29-30 вересня представляв Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі у Польщі Віктор ГАЙСЕНОК.

Сьогодні, 30 вересня, делегація Білорусі залишила саміт програми «Східне партнерство».

Раніше МЗС Білорусі поширив заяву, в якій йдеться про «дискримінацію» щодо Мінська, виявлену організаторами саміту, зокрема, про те, що керівникові білоруської делегації не дозволили брати участь у всіх заходах, передбачених програмою зустрічі.