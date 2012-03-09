Дефолт відкладається: Греція досягла порозуміння з кредиторами

Греція досягла угоди з приватним кредиторами. Як передає Reuters з посиланням на представників грецького уряду, на обмін грецьких облігацій згодні більше 75% інвесторів, а американський телеканал CNBC з посиланням на аналогічне джерело повідомив, що відсоток участі перевалив за 90%. Офіційні заяви на цей рахунок очікуються в п'ятницю вдень.



Франс Прес повідомило про участь в програмі інвесторів, що представляють понад 75% від більш ніж 200-мільярдного номіналу облігацій, які підлягають реструктуризації. Ці інвестори погодилися на списання 53,5%, причому з урахуванням більш тривалого терміну погашення і зниженого відсотка по купону реальний обсяг списання може скласти до 75% від номіналу. Таким чином, країні вдасться уникнути неконтрольованого дефолту, втрати від якого для єврозони оцінювалися в 1 трильйон євро.



Обмін держоблігацій Греції, що належать приватному сектору, є невід'ємною складовою другої програми фінансування Греції з боку єврозони і Міжнародного валютного фонду (МВФ) обсягом 130 млрд євро.



Греція направила приватним інвесторам офіційну пропозицію про обмін паперів 24 лютого і брала відповіді до 21:00 за центральноєвропейським часом 8 березня.



Банкам, страховим та інвестиційним компаніям і роздрібним інвесторам, яким належить близько 206 млрд євро грецького боргу, пропонується замість старих облігацій отримати нові з термінами обігу від 11 до 30 років і середньозваженою ставкою купона 3,65% (ставка буде наростати з первинних 2% до 4,3%), так що номінальна вартість облігацій при обміні буде скорочена на 53,5%, а фактичні втрати інвесторів складуть близько 74% (виходячи з так званої чистої приведеної вартості, або NPV), пояснює РосБізнесКонсалтинг.



Відсоток участі інвесторів є важливим, оскільки без достатньої кількості інвесторів угода не призведе до істотного зниження 360-мільярдного боргу, від якого планується списати близько 100 млрд. боргу на руках приватних інвесторів (решту боргу тримають країни єврозони і ЄЦБ).



Греція планувала при "явку" інвесторів вище 66%, але менше 90-95% ввести в дію так звану норму колективної дії, яка дозволяє де-факто примусити до обміну облігацій незгодні меншість власників за згодою кваліфікованої більшості. Однак якщо підтвердяться верхні оцінки участі, примусові заходи можуть не знадобитися, пише РІА "Новости".



Планується, що обмін облігацій на 177 мільярдів євро, випущених за грецькими законами, повинен відбутися 12 березня, в той час як протягом місяця будуть обмінені залишилися облігації, випущені в іноземних юрисдикціях. По ряду "іноземних" паперів інвестори можуть спробувати зібрати кваліфіковану більшість, щоб спробувати відбити спроби уряду Греції нав'язати їм реструктуризацію. Афіни в такому випадку будуть мати кілька варіантів дій, включаючи повний і частковий дефолт по обраним облігаціях, а також повну або часткову виплату за ним.