Росія планує побудувати шість новітніх підводних човнів для ЧФ

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомила начальник відділу зі зв'язків із громадськістю ВАТ «Адміралтейські верфі» Наталія Воловик.

Вона, зокрема, повідомила, що 17 серпня в Санкт-Петербурзі на ВАТ «Адміралтейські верфі» закладуть третій новітній підводний човен проекту 636.3 «Старий Оскол» для Чорноморського флоту Російської Федерації.

«Завтра на нашому підприємстві відбудеться закладка третього дизель-електричного підводного човна третього покоління 636 проекту «Старий Оскол». Всього для підвищення бойової готовності ЧФ РФ заплановано побудувати шість підводних човнів цього проекту», - сказала Н.Воловик.

Вона повідомила, що в церемонії закладки нової субмарини візьмуть участь головнокомандуючий Військово-Морським флотом (ВМФ) Росії віце-адмірал Віктор Чирков і президент ВАТ «Об'єднана суднобудівна корпорація» Андрій Дьячков.

За її словами, зараз на «Адміралтейських верфях» будуються два підводні човни такого класу для ЧФ РФ. Перший – «Новоросійськ», будівництво якої має завершитися в 2014 році, другий «Ростов-на-Дону» - буде побудовано в 2015 році.

За інформацією відділу зі зв'язків із громадськістю «Адміралтейських верфей», нова субмарина має вищу, порівняно з попередніми проектами, бойову ефективність, оптимальне поєднання акустичної скритності і дальності виявлення цілей, сучасні інерціальний навігаційний комплекс і автоматизовану інформаційно-управляючу систему, що забезпечить світовий пріоритет кораблів цього класу в галузі неатомного підводного кораблебудування.

***

Як повідомляв УНІАН, 13 березня ц.р. заступник міністра оборони Росії Анатолій Антонов повідомив, що переговори щодо заміни озброєнь Чорноморського флоту Росії з керівництвом України тривають.

24 листопада 2011 року посол з особливих доручень МЗС України, заступник голови української частини підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ і його перебування на території України Міждержавної українсько-російської комісії Віктор Семенов повідомив, що підготовка угоди з модернізації озброєнь Чорноморського флоту РФ перебуває на стадії завершення.

Зокрема, він нагадав, що угоди щодо флоту, підписані в 1997 році, а саме - угода між Росією і Україною про параметри розділу Чорноморського флоту, тільки зафіксували параметри його розділу, конкретизувавши перелік військових кораблів, суден і літаків, які перебувають у складі ЧФ РФ на території України. Ці ж угоди, сказав В.Семенов, не передбачають механізм заміни (ротації) озброєнь Чорноморського флоту, що базується на українській території.

За його словами, вирішення цього питання можливе лише правовим шляхом - через підготовку двосторонньої міждержавної угоди.

Посол відзначив, що ще в 2000 році президенти України і Росії доручили підготувати угоду про створення механізму заміни озброєнь ЧФ РФ.

В.Семенов зазначив, що тоді ж українська сторона запропонувала свій варіант, з визначальних принципів якого можна було виділити дві позиції: дозвільний характер заміни з боку України і принцип заміни «тип на тип» і «клас на клас». Водночас, відзначив він, з цим не погодилася російська сторона і в такому стані питання перебуває й сьогодні.

Разом з тим, за словами В.Семенова, враховуючи харківську пролонгацію угод щодо флоту, підписаних в 1997 році, а також враховуючи не тільки фізичну, а й моральну спрацьованість основних видів озброєння ЧФ, українська сторона готова розглянути пропозиції Росії.

18 червня 2011 року у той час президент російської «Об'єднаної суднобудівної корпорації» Роман Троценко повідомив, що планується ввести до складу ЧФ РФ до 2020 року близько 20 кораблів.

Нагадаємо, що згідно з Харківськими угодами, підписаним в квітні 2010 року президентами України і Росії Віктором Януковичем і Дмитром Медведєвим, термін перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі продовжено з 2017 року до 2042 року.