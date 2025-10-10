Датчики з ПАР опинились у дронах, якими РФ атакує Україну: країна почала розслідування

Лазерний далекомір південноафриканського виробництва виявили в уламках російського безпілотника-камікадзе.

Південна Африка відкрила розслідування після того, як стало відомо, що компоненти місцевого виробництва використовувалися в російських безпілотниках, задіяних у війні проти України, пише Bloomberg.

Мова йде про лазерний далекомір, створений компанією Lightware Optoelectronics Ltd., розташованою поблизу Преторії. Пристрій, який зазвичай застосовують у цивільних сферах — від дронів для моніторингу дикої природи до систем керування роботизованою технікою, — був знайдений у російському дроні-камікадзе "Гарпія-А1", повідомив спеціальний посланець України з питань санкцій Владислав Власюк.

Як обладнання могло потрапити до Росії

Компанія Lightware заявила, що не має жодного стосунку до військового застосування своєї продукції й припустила, що її пристрої могли бути придбані "недобросовісними покупцями" через посередників.

"Схоже, що недобросовісний оператор, без нашого відома, придбав наші датчики в іншому місці та незаконно використовував їх у Росії", — зазначила виконавча директорка Надія Нільсен.

За словами компанії, експорт її датчиків не потребує спеціального дозволу, оскільки вони не належать до категорії військових товарів. Водночас Національний комітет з контролю над звичайними озброєннями (NCACC) ПАР заявив, що проведе інспекцію виробника.

"Це питання буде передано інспекторам, які відвідають приміщення організації, щоб встановити обсяг її діяльності", — повідомив виконувач обов’язків директора NCACC Сіфо Машаба.

Політичний контекст

Розслідування відбувається на тлі складних дипломатичних відносин Південної Африки із Заходом. Президент Сиріл Рамафоса намагається зберегти нейтралітет у війні Росії проти України, водночас виступаючи посередником у мирних ініціативах.

Однак Вашингтон неодноразово критикував Преторію за співпрацю з Москвою.

У 2023 році США звинуватили ПАР у постачанні зброї Росії. Звинувачення не було доведено.

Цього року адміністрація Трампа запровадила 30% торговельні тарифи проти південноафриканського імпорту — рекордний показник для країн Африки на південь від Сахари.

Що відомо про Lightware Optoelectronics

Lightware була заснована у 2011 році й спеціалізується на розробці мініатюрних лазерних далекомірів. Її технології використовують у дронах, безпілотних авто, гірничодобувній промисловості та екологічних дослідженнях. У 2020 році компанія отримала інвестицію в 25 млн рандів (приблизно 1,5 млн доларів) від венчурного фонду Sanari Capital Ltd.

"Ми глибоко стурбовані тим, що одна з технологій, які ми підтримуємо, була знайдена в такому недобросовісному застосуванні", — заявила CEO Sanari Capital Саманта Покрой.

Поки офіційне розслідування триває, експерти називають інцидент "незручним і темним прецедентом". Як зазначив військовий аналітик із Кейптауна Гельмуед-Ромер Хейтман, "це показує, наскільки складно контролювати ланцюги постачання в епоху подвійного призначення технологій".

Позиція ПАР щодо війни в Україні

Нагадаємо, що Південна Африка зберігає позицію неприєднання до конфлікту, а президент Сиріл Рамафоса входить до переліку світових лідерів, які прагнуть виступити посередником у припиненні бойових дій.

Нещодавно влада ПАР заявила, що не тільки закликає до деескалації та припинення вогню, а й закликає всі сторони конфлікту дотримуватися норм міжнародного права, коментуючи удари Росії по Україні.

