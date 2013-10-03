Президент Ірану пояснив, чому він не зустрівся в США з Обамою

«У нас просто не було достатньо часу для такої зустрічі», - цитує Роухані агентство Tasnim, передає Russia Today.

«Американські чиновники наполягали на зустрічі. Вони відправляли нам спеціальні повідомлення ще до того, як ми прибули до Нью-Йорку. Про це були переговори на полях Генеральної асамблеї», - зазначив Роухані .

Проте зрештою лідери двох країн все ж не змогли знайти час. «Необхідні приготування було зроблено», - сказав президент Ірану.

Незважаючи на це, два президенти поговорили по телефону в той момент, коли Роухані їхав до аеропорту Вашингтона. Іранське агентство відзначає, що це був перший подібний діалог за останні тридцять років.

Труднощі перекладу

Під час свого візиту до Нью-Йорку президент Ірану виступив в ООН і провів переговори з представниками "шістки" з іранської ядерної програми. Представники держав "шістки" висловили стриманий оптимізм з приводу перспектив переговорів.

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Втім, не обійшлося і без скандалу. Виступ президента Ірану в Генеральній асамблеї ООН потрапив до американського ефіру з помилкою. Телеканал CNN видав в ефір невірний коментар Хасана Роухані про Голокост. Фраза президента Ірану була скорочена, а її сенс спотворений перекладачем, повідомляє іранське агентство Fars.

Варто відзначити, що пізніше кореспондент іншої американської телекомпанії - NBC News - також попросив президента Ірану поділитися своїми поглядами на цю тему. Хасан Роухані утримався від оцінок, заявивши, що він не історик, а політик. «Для нас важливо те, щоб усі країни регіону розвивалися і ставали ближче один до одного, щоб можливо було запобігти агресії і несправедливості», - підкреслив Хасан Роухані .

Виступи Роухані в США викликали різку реакцію в Ізраїлі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху назвав Роухані «слугою свого режиму» і попросив Барака Обаму не знімати санкцій проти Ірану.