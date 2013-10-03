ЄЕК має намір "осучаснити" Митний кодекс МС

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЄЕК за підсумками другого засідання консультативної ради з взаємодії Євразійської економічної комісії і Білорусько-Казахстансько-Російського бізнес-співтовариства на чолі з головою Колегії ЄЕК Віктором Христенком.

Зокрема, член Колегії (міністр) з митної співпраці ЄЕК Володимир Гошин повідомив, що підвищення інвестиційної привабливості Єдиного економічного простору глави держав Митного союзу пов`язують з поліпшенням умов ведення підприємницької діяльності і спрощенням адміністративних процедур. У свою чергу, реалізація цієї політики неможлива без впровадження сучасніших технологій організації митної справи, що ґрунтуються на найкращих міжнародних практиках.

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Гошин повідомив, що нині проходить процедуру внутрішньодержавного узгодження в країнах-членах Митного союзу пакет поправок до Митного кодексу МС.

«Таким чином, перший етап роботи з доопрацювання МК МС близький до завершення і ми перебуваємо перед новим етапом роботи над удосконаленням правової основи МС, який повинен закласти основи єдиного регулювання в рамках ЄЕП і передумови для здійснення значного прориву у сфері вдосконалення митного адміністрування відповідно до кращих міжнародних практик», - наголосив Гошин.

У свою чергу, Христенко зазначив, що для ЄЕК важливо для запуску нового етапу з модернізації митного законодавства МС, щоб представники бізнес-співтовариства трьох країн-членів МС активно висловлювалися щодо цієї теми і пропонували свої ініціативи.

Найближчим часом, після засідання Ради ЄЕК у Казані 9 жовтня, буде створено новий інструмент Консультативної ради – Робочу група ЄЕК з доопрацювання Митного кодексу Митного союзу на чолі з Гошиним.

«Сьогоднішній порядок денний сфокусований навколо одного з істотних питань митного адміністрування. Митний кодекс наводиться часто як уніфікований і єдиний документ регулювання на території МС і ЄЕП. Абсолютно очевидно, що він містить багато бланкетних норм, які, по суті, є винятками з уніфікованого єдиного режиму, і у зв`язку з цим потрібно спеціально звернути увагу на це, оскільки такі моменти можуть створювати штучні мотиви, часто неекономічного характеру, для зміни товарних потоків», - зазначив Христенко.

Справа УНІАН. Євразійська економічна комісія створена рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до його складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн).

ЄЕК має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення Комісії обов`язкові для виконання на території трьох країн.

Основним завданням ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку Митного союзу і Єдиного економічного простору, а також вироблення пропозицій з подальшого розвитку інтеграції.