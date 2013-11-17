На Сицилії "прокинувся" вулкан

Італійський вулкан Етна, розташований в Сицилії, в неділю знову активізувався, викинувши стовп попелу, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Ассошіейтед Прес.

Виверження осяяло в ніч на неділю жовто-червоними вогнями небо на східному узбережжі Сицилії, не піддавши небезпеці населені пункти, які розташовані біля підніжжя гори. Евакуацію оголошено не було, так як вулкан, який залишив високий стовп диму в небі, не носив безпосередньої небезпеки для людей.

Місцевий аеропорт Фонтанаросса, який розташований в п'яти кілометрах на південь від Катанії, в неділю продовжив роботу у звичайному режимі, проте в цілях обережності для польотів була закрита повітряна зона поблизу вулкана.

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Відновленню вулканічної активності Етни передувала серія невеликих вивержень. Останній раз південно-східний кратер вулкана "прокидався" 26 жовтня.

Найбільш велике виверження Етни відбулося 11 березня 1669 року. Воно тривало до липня, за іншими джерелами - до листопада, супроводжуючись численними землетрусами. Найбільший конус, що утворився біля міста Ніколос, добре помітний на схилі вулкана досі - він відомий як Monti Rossi (Червона гора). Загальний обсяг цього виверження оцінюється в 830 мільйонів кубометрів. Потоки лави повністю змінили конфігурацію берега. За різними джерелами, загинули від 20 до 100 тисяч осіб.