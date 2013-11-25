Сьогодні день боротьби проти насильства щодо жінок

Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок в 1999 році й запропонувала проводити цього дня заходи, які би привертали уваги громадськості до цієї проблеми.

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Дата 25 листопада була вибрана в пам'ять про сестер Мірабаль - політичних активісток, жорстоковубитих за наказом диктатора Домініканської Республіки Рафаеля Трухільо в 1960 році. Три сестри Мірабаль - Мінерва, Патріа і Марія Тереза ​​- належали до підпільної організації "Революційний рух 14 червня", очолюваної чоловіком Мінерви Маноло Таварес Хусто.

За даними аналітичного дослідження, проведеного ВООЗ разом з Лондонською школою гігієни і тропічної медицини та Медичною науково-дослідною радою на основі даних з більш ніж 80 країн, 30% жінок, які перебували у стосунках, зазнають фізичного або сексуального насильствуа з боку партнера, в деяких регіонах ці цифри значно вищі. До 38% вбивств жінок у світі здійснюється їх сексуальними партнерами.

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У лютому 2008 року Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун оголосив про початок проведення кампанії "Спільно покінчимо з насильством щодо жінок", яка розрахована на декілька років і спрямована на запобігання та ліквідацію насильства щодо жінок і дівчаток у всьому світі.

Кампанія передбачає досягнення у всіх країнах до 2015 року таких цілей: прийняття на національному рівні з наступним неухильним дотриманням законів для боротьби з усіма формами насильства щодо жінок і дівчаток і покаранню за нього; прийняття і здійснення багатосекторального національного плану дій; зміцнення потенціалу щодо збору даних, що стосуються насильства щодо жінок і дівчаток; підвищення рівня інформованості та мобілізації громадськості; боротьба з сексуальним насильством під час конфліктів.

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Існують і програми ЮНЕСКО, які спрямовані на боротьбу з наявною в суспільстві гендерною нерівністю, оскільки сама вона є основною перешкодою для викорінення сексуального та гендерного насильства.

У травні 2011 року була відкрита до підписання Конвенція Ради Європи про попередження і припинення насильства щодо жінок та насилля в родині (Стамбульська конвенція). Документ, зокрема, містить опис необхідних заходів для запобігання насильству, захисту жертв, ефективного кримінального переслідування осіб, які вчинили злочини проти жінок.

На 21 листопада 2013 року її підписали 32 держави.

За матеріалами: РІА Новости