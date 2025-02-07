Російським або білоруським силовикам вдалося отримати доступ до чат-бота проєкту.

Білоруський опозиційний проєкт "Беларускі Гаюн", який відстежував військову активність на території Білорусі, заявив про припинення своєї роботи. Таке повідомлення в п'ятницю з'явилося в офіційному каналі проєкту в соцмережі Телеграм.

За два дні до цього проєкт повідомляв про злам його телеграм-бота, через який люди могли повідомляти активістам про військову активність росіян у Білорусі та дії режиму Лукашенка.

"Ми не знаємо, який обсяг даних міг бути вивантажений за той час, поки сторонній акаунт мав доступ. Якщо ви надсилали інформацію, яка може вас ідентифікувати, або писали з акаунтів, які можуть вас ідентифікувати, ви під загрозою", - попередив автор проєкту Антон Мотолько.

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Ще в середу проєкт запевняв, що критичні вразливості виправлено, але сьогодні заявив про своє закриття.

Тим часом білоруська редакція "Радіо Свобода" повідомляє, що в Білорусі відбулися перші затримання інформаторів "Білоруського Гаюна". Раніше режим Лукашенка визнав проєкт екстремістським.

Ситуація в Білорусі: останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці січня в Білорусі відбулися президентські "вибори", перемогу в яких цілком очікувано здобув Олександр Лукашенко. У Євросоюзі ці вибори назвали "невільними і нечесними".

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін збирається втягнути Білорусь у війну проти України. За його словами, навесні, влітку або восени Росія знову розташує свої війська в Білорусі.

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