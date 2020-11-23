Керівник Білоруської автокефальної православної церкви Святослав Логін прокляв Олександра Лукашенка та заявив про відлучення його від церкви.
Про це він заявив під час богослужіння в соборі святого Кирила Буровського в Торонто 22 листопада, пише "Радіо Свобода".
Архієпископ зачитав «Архіпастирське послання про проголошення анафеми колишньому президенту Олександру Лукашенку – диктатору, вбивці й мучителю народу побожного білоруського».
Текст відлучення називається «Анафема колишньому президенту Олександру Лукашенку, який творить беззаконня, переслідує і вбиває православних та інших мирних християн за правду в Білорусі».
«Цей кат і його союзники здійснюють криваві розправи над мирними жителями на вулицях і у в’язницях столичного Мінська та в різних містах багатостраждальної Білорусі, прославляючи і продовжуючи богоборницьку політику більшовиків, відкрито порушуючи Божі Заповіді, руйнуючи пам’ятні меморіали загиблих», – заявив голова Білоруської автокефальної церкви.
Святослав Логін також вказав на те, що церква є поза політикою, проте «не може просто спостерігати за геноцидом білорусів».
«Владою, даною нам від Бога, ми відлучаємо від Святої Православної Церкви і оголошуємо анафему колишньому президенту Олександру Лукашенко, хоча він носить християнське ім’я і належить до Православної Церкви лише за народженням, забороняємо йому таїнства Христові, згадувати його в православних богослужіннях і молитвах до повного каяття перед Церквою та білоруським народом», – йдеться в зверненні.
Згідно з текстом, архієпископ і священники БАПЦ моляться за здоров’я поранених та ув’язнених, а також за вбитих мирних протестувальників.
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Статус Білоруської автокефальної православної церкви
БАПЦ наразі не має офіційного статусу автокефалії.
Генпрокуратура Білорусі 19 листопада винесла офіційні попередження про неприпустимість порушення закону єпископу Мінсько-Могилівської архієпархії Римо-католицької церкви Юрію Кособуцькому та речнику Білоруської православної церкви (екзархат РПЦ) Сергію – через їхні критичні висловлювання про демонтаж представниками влади народного меморіалу вбитому в Мінську Романові Бондаренку.
Після того, як 15 листопада співробітники правоохоронних органів зруйнували народний меморіал на місці затримання Бондаренка, Кособуцький і Лепін висловили в соцмережах обурення цим.
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Вибори і протести в Білорусі: хронологія подій
9 серпня в Білорусі відбулись президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.
Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.
В Євросоюзі не визнали результати виборів та запровадили санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування та застосування насильства проти незгодних.
23 вересня в Мінську відбулась таємна інавгурація Лукашенка.
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