До пошуку зниклої субмарини долучився і Пентагон.

В районі затоплення "Титаніка" в Атлантичному океані вже кілька днів шукають субмарину "Титан" із туристами. У береговій охороні США заявили, що повітря, придатного для дихання, на човні залишилося приблизно на 40 годин.

Як повідомляє BBC, на пошуки підводного човна до останнього відомого місця занурення у вод відправили дистанційно керований дрон із камерою на борту.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб врятувати (людей – ред.)", – наголосив капітан берегової охорони США Джеймі Фредерік. У самому відомстві цю операцію називають "унікальною, але дуже складною".

"Це 1500 км на схід від Кейп-Кода та 640 км на південь від Сент-Джонса. Логістично кажучи, це вимагає часу та координації, і ми маємо справу з пошуком на поверхні та під водою", – зауважив Фредерік.

До пошуку зниклої субмарини долучився і Пентагон. У зону пошуку направлять літак Hercules, який пролетить над територією, де міг бути зниклий підводний апарат.

Відомо, що на борту зниклого човна, зокрема, перебуває генеральний директор підводної експлуатаційної компанії OceanGate Expeditions – Стоктон Раш. Він знаходиться там як член екіпажу.

Радник OceanGate Expeditions звинуватив урядову бюрократію в нібито уповільненні робіт з пошуку зниклого підводного судна. Девід Конкеннон, який в останню хвилину не приєднався до інших пасажирів борту, заявив, що обладнання та екіпаж, необхідні для порятунку п’ятьох зниклих людей, не можуть бути використані, доки берегова охорона не дасть дозвіл на місію.

Натомість влада стверджує, що компанія чекала вісім годин, перш ніж повідомити про зникнення субмарини.

Зникнення субмарини біля затонулого "Титаніка"

Днями в Атлантичному океані зникла субмарина з туристами, які оглядали уламки "Титаніка". Човен належить компанії OceanGate Expeditions, яка спеціалізується на глибоководних експедиціях. Там підтвердили, що на борту є люди.

За експедицію, яка триває вісім днів, туристи платять OceanGate Expeditions по 250 000 доларів. У її програму входять занурення в батискафі безпосередньо до місця затоплення відомого на весь світ корабля.

Пізніше один з пасажирів підводного човна – ірландський дослідник Рорі Голден – вийшов на зв'язок. Він написав, що з ними все гаразд.

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