В радянські часи сталінська система таборів була драконом, який «пожирав» людей, сьогодні Кремль знову «згодовує» їй своїх політичних опонентів.

Російські виправні колонії – це країна всередині країни зі своїми законами й мовою. І зараз в ній намагаються зламати критика Кремля Олексія Навального.

«Почнемо з ночей. Чому саме вночі відбуваються спроби зламати душі? Тому що в’язень, позбавлений сну, більш поступливий, ніж в тверезі денні години», - цитує Die Zeit рядки з книги російського письменника Олександра Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ», яка в 1973 році викрила жах радянської системи таборів.

Але, на думку видання, ці ж слова могли б описати становище Олексія Навального, якого в колонії будять кожної години по ночах, через статус «схильного до втечі». Російський опозиціонер живе «на зоні», в одній з 666 виправних колоній Федеральної служби виконання покарань (ФСИН – рос.). В Росії за ґратами перебуває майже півмільйона людей. І більшість з них – в таких колоніях. Про це Die Zeit розповіла Ольга Романова, яка очолює неурядову організацію «Русь сидящая». Ця організація надає юридичну й гуманітарну допомогу ув’язненим. Її чоловік теж побував за ґратами.

Читайте такожЄСПЛ просить Росію відзвітувати про умови утримання НавальногоЗа її словами, колонії лишилися ще з часів СРСР. Це низькі бараки, одні з яких облаштовані як майстерні дрібного виробництва, де в’язні працюють за копійки, а інші – як житло. При цьому, засуджені живуть не в камерах. Їх тримають у великих приміщеннях на 100 і більше людей. Часто на таку кількість ув’язнених виділений лише один туалет і один умивальник. В їдальнях видають лише ложки з міркувань безпеки. Такі ж умови були й в темні часи СРСР. Хоча для російської «зони» це ніяке не минуле, а теперішнє.

Колишній директор Федеральної служби виконання покарань Валерій Максименко відкидає порівняння з Радянським Союзом. За його словами, ті часи «вже давно позаду». А сайт відомства представляє систему як щось надзвичайно сучасне. Die Zeit нагадує, що ГУЛАГ – це сталінська система виправних таборів, якою спочатку керували спецслужби, а пізніше МВС. В’язні відбували там покарання за неправильні думки і неправильне етнічне походження. Вони будували канали й міста для соціалістичної системи.

Солженіцин порівнював систему з архіпелагом, на якому в часи Сталіна з 1930 до 1953 року жили не менше 18 мільйонів людей. Станом на 1940-й за ґратами сиділо близько 10% населення радянської імперії. Табори стояли на вічній мерзлоті Сибіру, на островах в Арктиці, на Далекому Сході. Головне, щоб подалі від всього світу. Майже три мільйона людей померли в таборах. А ще більше повернулися звідти скаліченими й зломленими.

«Ця система лише одного разу була трошки реформована й поставлена під контроль міністерства юстиції. Це сталося після смерті Сталіна. Після розпаду СРСР в 1991 році її не скасували, а лише перейменували. З 2004 року вона називається ФСИН», - пише видання.

«ГУЛАГ був драконом, який пожирав людей живцем. Сьогодні він постарів і вкрився зморшками. Він вже не дихає полум’ям. Але це все одно той самий дракон», - каже Романова.

Читайте такожThe Guardian: Нащадки в'язнів ГУЛАГу досі борються за повернення з засланняВ 2011 році тогочасний президент Росії Дмитро Медведєв визнав, що російська тюремна система «на 95% радянська». Видання пише про досвід чоловіка на ім’я Іван Білоусов. Коли йому було 21 рік, його засудили до терміну у виправній колонії. Через вигадані звинувачення в організації вибуху його кинули в табір на 6 років. Білоусов розповів, як його постійно переводили з однієї в’язниці в іншу по всій Росії. За його словами, ці переїзди були тортурами. 15 людей розмістили на одній восьмій частині старого вагону. В таких умовах людей «грабують, вони діють один одному на нерви». А їхати до табору в Сибір довелося кілька тижнів. Тому що потяг часто стояв або їхав надто повільно.

«За допомогою своїх правил вони роблять з тебе тварину. Не думай, просто виконуй», - каже Білоусов.

Бізнесмен Володимир Переверзін повинен був дати свідчення проти свого колишнього шефа – олігарха Михайла Ходорковського. Він відмовився. За це його відправили в колонію. Там він працював на виробництві цементу.

«Я спав в бараку з сотнею інших людей, койки були заповнені, туалети заповнені. Я приймав душ з п’ятьма людьми. Люди, люди скрізь», - пригадує він.

Він розповів, що в туалеті не було дверей. Тому в’язні просто сиділи один біля одного на бетонній балці. А наглядачі дивилися на них. Сьогодні в таборах на кожному кутку ще й камери. Ситуація може стати ще й небезпечною. Побиття і тортури – це половина справи. Інколи в якості покарання в’язні ґвалтують своїх співкамерників. А охорона знімає це на відео. Потім про це дізнаються всі. І зґвалтований страждає від постійних знущань.

Читайте такожThe Guardian: У Празі на місці пам'ятника Сталіну розкопали трудовий табір комуністівПереверзін розумів, що йому теж це загрожує. Тому потрібно було якомога швидше вибратися з барака. Тож він вкрав лезо з бритви й розпоров собі живіт. Він опинився у в’язничній лікарні. Романова каже, що в російських колоніях люди частіше заражаються ВІЛ, гепатитом й туберкульозом.

Рада Європи підрахувала, що Росія витрачає на в’язнів найменше в Європі – всього 2,4 євро на людину на день. На харчування йде лише 1 євро на день для кожного в’язня. А медична допомога надається підпільно. Цілком можливо, що Навальний перебуває тільки на початку свого шляху «на зоні».

Що відомо про затримання та арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви в ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін на 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Всього Навальний відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

31 березня Навальний оголосив голодування. Він заявив, що адміністрація щодня погрожує йому почати примусове годування.

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Переклад: Лесь Димань