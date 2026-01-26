Трамп похвалив британських солдатів після критики його слів про війну в Афганістані, - WP

Похвала Трампа пролунала після кількох днів критики та обурення з боку прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, короля Чарльза та принца Гаррі.

Президент США Дональд Трамп викликав хвилю обурення у Великобританії заявою, що нібито британські війська залишалися "поза лінією фронту" в Афганістані. Як повідомляє The Washington Post, очільник Білого дому змінив свою позицію на вихідних та похвалив британських солдатів, які воювали там під проводом США.

За даними британської газети, Трамп зробив нову заяву після стриманого втручання короля Карла III, чий син принц Гаррі служив на передовій пілотом вертольота і втратив друзів у боях.

Видання навело дані, що за загальною кількістю загиблих солдатів в Афганістані Велика Британія посідала друге місце після США.

Відео дня

"Це надто міцний зв’язок, щоб його можна було розірвати. Британські військові з їхнім величезним серцем і душею не мають собі рівних (крім США!). Ми любимо вас усіх і завжди будемо любити!", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

В статті додається, що в інтерв'ю Fox Business Network очільник Білого дому до цього продемонстрував зневажливе ставлення до ролі союзників НАТО в Афганістані:

"Вони скажуть, що відправили війська до Афганістану, або те, або інше, і вони це зробили, але вони трималися трохи осторонь, трохи далі від лінії фронту".

Видання зауважило, що похвала Трампа пролунала після кількох днів критики та обурення з боку прем'єр-міністра Кіра Стармера та інших політичних лідерів, а також родин солдатів, які загинули в бою.

Принц Гаррі, який двічі служив в Афганістані і продовжує активно допомагати пораненим ветеранам через Invictus Games, виступив із різкою заявою, нагадавши аудиторії, що положення про колективну оборону було застосовано лише один раз:

"Я служив там. Я знайшов там друзів на все життя. І я втратив там друзів".

За даними газети The Sun, занепокоєння Чарльза було передано Білому дому перед останніми коментарями Трампа, але Букінгемський палац відмовився від коментарів, не підтвердивши і не спростувавши цю інформацію.

Очікується, що король Британії Чарльз і королева Камілла відвідають США цієї весни в рамках 250-ї річниці незалежності Америки, хоча дата візиту ще не підтверджена.

Політика Трампа щодо інших країн: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп пригрозив, що введе для Канади 100% мита на весь її експорт до США в разі укладання нею торгівельної угоди з Китаєм. Очільник Білого дому зазначив, що Канада "глибоко помиляється", дозволяючи Китаю збільшувати імпорт електромобілів. Окрім цього, президент США підкреслив, що "Китай з'їсть Канаду живцем, повністю поглине її, включаючи знищення її бізнесу, соціальної структури та загального способу життя".

Також ми писали, що міністр торгівлі Франції Ніколя Форісьє засудив слова президента США Дональда Трампа про введення мит на шампанське. Форісьє попередив, що Париж може вжити заходів, якщо Вашингтон вирішить виконати свої погрози. Вказується, що Трамп запропонував ввести 200%-е мито на вина і шампанське у відповідь на відмову Франції приєднатися до його "Ради миру". Водночас, очільник Білого дому відмовився від планів ввести мита щодо країн Європи, які виступили проти захоплення Гренландії.

Вас також можуть зацікавити новини: