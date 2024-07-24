Міністр анонсував "нову еру" для Збройних сил Великобританії.

Новий міністр оборони Великобританії Джон Гілі вважає стан британських Збройних сил "набагато гіршим, ніж ми думали".

Він заявив про незадовільний стан національної армії, виснаженої десятиліттями скорочень, передає Sky News. "Тепер ми бачимо, що ці проблеми набагато серйозніші, ніж ми думали", - сказав він і додав, що вони є майже усюди: від сухопутних військ і Королівського морського флоту до Військово-повітряних сил.

"Виснаженість сил, марнотратство в закупівлях, низький моральний дух, криза з набором і утриманням персоналу та ветерани, які не можуть отримати доступ до послуг, на які вони заслуговують", - деталізував міністр.

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У зв'язку з цим він пообіцяв "нову еру" для Збройних сил Великобританії.

Новий уряд у Британії

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після перемоги на парламентських виборах. Його позиція щодо війни в Україні була чіткою. Стармер уперше прибув до Києва в лютому 2023 року. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським він запевнив, що Україна завжди отримуватиме "непохитну підтримку" його партії. Також під час візиту він відвідував Бучу.

А Гілі став міністром оборони в новому уряді 5 липня.

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