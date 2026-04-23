Гегсет 'негайно' звільнив міністра ВМС США: Bloomberg розкрив причину

У Пентагоні нова відставка на тлі війни з Іраном і суперечок щодо розвитку флоту.

Міністра ВМС США Джона Фелана звільнили після конфлікту з керівництвом Пентагону. Ця відставка стала стала гучною кадровою зміною на тлі війни в Ірані.

За даними джерел Bloomberg, Фелан втратив посаду після суперечки з міністром оборони Пітом Гегсетом та його заступником щодо планів розвитку американського флоту та концепції так званого "Золотого флоту".

Речник Пентагону Шон Парнелл повідомив, що Фелан залишає посаду "негайно", не уточнюючи причин. Тимчасово його обов’язки виконуватиме заступник міністра Хун Цао.

Конфлікт навколо "Золотого флоту"

За інформацією джерел, суперечка виникла через стратегічний курс адміністрації президента Дональда Трампа щодо відновлення суднобудування та посилення ВМС.

Фелан, який підтримував ініціативи з модернізації флоту, опинився в опозиції до частини керівництва Пентагону. У Білому домі заявили, що Трамп і Гегсет погодилися з необхідністю нового керівництва ВМС.

Відставка на тлі війни

Це вже не перша кадрова зміна в оборонному відомстві під час конфлікту. Раніше цього місяця Піт Гегсет ініціював відставку начальника штабу армії генерала Ренді Джорджа.

Водночас у Пентагоні наголошують, що відставка Фелана не вплине на військово-морські операції, зокрема ті, що пов’язані з контролем ситуації в районі Ормузькій протоці.

Джон Фелан був відомим інвестором і бізнесменом, співзасновником інвестиційної компанії MSD Capital. Він приєднався до адміністрації Трампа як прихильник оборонних реформ і розвитку суднобудування.

Його наступник, Хун Цао, має військово-морську освіту та досвід роботи в оборонній індустрії, а також балотувався до Сенату США у 2024 році.

Вас також можуть зацікавити новини: