Вступ Палестини в ООН зробить її міжнародно визнаною незалежною державою.

Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів підтримала заявку Палестини на повноправне членство в організації та закликала Раду Безпеки ООН "повторно розглянути це питання". Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до правил, прийом нових держав-членів в ООН здійснюється на підставі рішення Ради безпеки ООН – вузького кола із 15 держав, з яких частина є постійними членами, а частина ротуються. У квітні Радбез вже голосував за заявку Палестини на членство, і США наклали своє вето на неї.

Голосування Генеральної Асамблеї, що складається з 193 країн-членів, носить рекомендаційний характер і, як зазначає Reuters, було глобальним дослідженням рівня підтримки спроб Палестини стати повноправним членом ООН.

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Генасамблея прийняла резолюцію 143 голосами "за" і дев'ятьма "проти", включаючи США та Ізраїль, тоді як 25 країн утрималися. Це рішення не дає палестинцям повноправного членства в ООН, а просто визнає їх такими, що мають право вступити.

Як пише Reuters, якщо заявку Палестини після цього знову винесуть на розгляд Радбезу, США її знову заблокують.

"Наше голосування [проти членства Палестини в ООН] не свідчить про опозицію до палестинської державності; ми дуже чітко заявили, що підтримуємо її та прагнемо суттєво просувати її. Натомість це визнання того, що державність прийде лише в результаті процесу, який передбачає прямі переговори між сторонами", – сказав заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Разом з тим резолюція Генеральної Асамблеї, прийнята в п’ятницю, не була порожньою декларацією. Вона дає палестинцям деякі додаткові права та привілеї в ООН, починаючи з вересня 2024 року: наприклад, посісти місце серед членів ООН у залі асамблеї, але без права голосу.

Наразі ж Палестина є державою-спостерігачем в ООН, що не є членом. Такий статус вона має з 2012 року.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан вже заявив, що ООН прийняла в свої ряди "терористичну державу". Ще до голосування він попереджав, що у разі схвалення резолюції США скоротять фінансування ООН, як це вже відбулося раніше з ЮНЕСКО, де Палестина стала повноправним членом.

Ситуація довкола Палестини

Як писав УНІАН, деякі країни Європи планують офіційно визнати Палестину як незалежну державу. За словами верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, такі плани вже найближчим часом можуть реалізувати Іспанія, Ірландія, Бельгія та інші.

Разом з тим, за даними видання The Times, Міжнародний кримінальний суд готовий видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та інших високопоставлених ізраїльських чиновників у зв'язку з війною в Газі.

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