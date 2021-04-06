Спеціальні "зелені перепустки" для вакцинованих дозволяють ходити на концерти, в ресторани й на спортивні заходи, але досвід ізраїльтян відповідає не на всі запитання про життя після карантинів.

Коли світло згасло і почалася музика, натовп вибухнув гучною хвилею захвату. Дехто навіть завив від задоволення, мов на якомусь близькосхідному весіллі.

Це був концерт ізраїльської співачки єгипетсько-іракського походження на стадіоні "Блумфілд" в Тель-Авіві. У місті захід хвалили як "повернення культури". Адже це був перший живий концерт за цілий рік. На стадіоні було лише 500 вакцинованих ізраїльтян. Хоча споруда може вмістити близько 30 тисяч глядачів. Однак, після всіх локдаунів з'являлося дивне відчуття від перебування в натовпі будь-якого розміру. Так свій досвід описує на сторінках New York Times журналістка Ізабель Кершнер.

Слухачі все ж були прив'язані до своїх безпечно розставлених місць. Тож людям доводилося танцювати не відходячи від них і підспівувати через маску.

"Але атмосфера була радісна, вона підтверджувала "мій статус як члена привілейованого класу - повністю вакцинованих. Ми, група, яка охоплює більш ніж половину від 9-мільйонного населення Ізраїлю, отримуємо смак пост-пандемічного майбутнього", - пише Кершнер.

Читайте такожПоловина населення Ізраїлю вже отримала дві дози вакцини PfizerПриналежність до класу вакцинованих підтверджується так званою "зеленою перепусткою". Це документ, який можна завантажити й носити з собою на телефоні. Він містить невеличке GIF-зображення анімованих зелених чоловічків, які крокують разом і здаються веселою вакцинованою сім'єю.

Програма вакцинації в Ізраїлі відбулася надзвичайно швидко й успішно. Впродовж останніх тижнів кількість нових випадків COVID-19 радикально обвалилася. Якщо в січні їх щодня було 10 тисяч, то в кінці березня - лише кілька сотень. Економіка майже повністю відновила роботу. Зігравши роль реальної лабораторії з перевірки ефективності вакцини, Ізраїль тепер першим будує суспільство після локдаунів і вакцинації.

Без "зеленої перепуски" нікуди

Власники "зелених перепусток" можуть вечеряти в ресторанах, селитися в готелях, відвідувати культурні, спортивні й релігійні зібрання на тисячі людей як в приміщенні, так і на дворі. Можна ходити в спортзали, басейни й театри. Можна влаштовувати весілля, святкувати Великдень і Песах в компанії друзів й родини. Місцеві газети й телеканали рекламують літні путівки для повністю вакцинованих людей, пропонуючи злітати в Грецію, Грузію чи на Сейшельські острови. При замовленні столика в ресторані адміністратор обов'язково запитає: "У вас є зелена перепустка? Ви вакцинувалися?".

Система, однак, не ідеальна. І окрім самого існування "зелених перепусток" називати її "системою" було б перебільшенням. Виконання нерівномірне. Існують тривожні питання щодо тих, хто не зробив щеплення від COVID-19. Розгорілися гучні суперечки, деякі з яких вже перейшли в залу суду, про правила й зобов'язання такого повернення до нормальності. Більше того, немає жодної гарантії, що це і є початок майбутнього після пандемії коронавірусу. Будь-який з факторів: затримки у виробництві вакцин, поява нових стійких до щеплень штамів інфекції і велика кількість невакцинованих ізраїльтян, - може все зіпсувати.

Що робити з невакцинованими?

Читайте такожВ Ізраїлі до "червоної зони" віднесли всі країни світуНовий світ також підкреслив нерівність й розкол між суспільствами з різним доступом до вакцин. Друзі й колеги на Західному узбережжі й в Газі досі не отримали щеплення. Палестинська кампанія імунізації лише почалася завдяки дозам, які пожертвували інші країни на тлі гірких дебатів про юридичний і моральний обов'язок дбати про здоров'я на територіях, які він зайняв. Ізраїль вакцинував близько 100 тисяч палестинців, які працюють на його території або на Західному узбережжі. Але його критикують за те, що він не зробив більше.

Більше 5,2 мільйонів ізраїльтян отримали хоча б одну дозу вакцини Pfizer. Близько 4 мільйонів - досі не вакциновані. Половині з них ще не виповнилося 16. А регулятори ще не підтвердили, що дітям можна робити щеплення. Сотні тисяч громадян країни, які одужали від COVID-19, лише нещодавно отримали доступ до програми вакцинації. Ще близько мільйона відмовляються приймати вакцину, хоча в Ізраїлі вистачає доз на всіх.

Одні пояснюють це ідеологічними причинами, а інші зізнаються, що стривожені й хочуть зачекати, щоб побачити, на скільки вакцина ефективна. Суспільство таких людей не підтримує. А чиновники у сфері охорони здоров'я критикують їх за поширення фейків у соціальних мережах. На тлі всього цього виникло не просте моральне й юридичне питання. Чи повинні ті, хто відмовляється від вакцинації, теж отримати право повернутися до нормального життя? Чи етично дискримінувати таких людей? Зважаючи на те, що одні люди зробили все для власної безпеки і вакцинувалися, а інші - ні, чи буде справедливим змушувати їх перебувати в одному просторі?

Читайте такожWashington Post: Забудьте про зброю і нафту, вакцина від COVID-19 тепер дає політичну владуЦі питання спалахнули, коли співачка Ахіноам Ніні, яка виступає під псевдонімом Noa, оголосила концерт в Тель-Авіві лише для власників "зелених перепусток". Невелика група противників будь-яких вакцин звинуватила її в змові з дискримінаційною системою, підтримці медичних експериментів й примусу.

"Ви співпрацюєте з селекцією, з медичною диктатурою й пригнобленням особистих прав", - написав критик Реут Сорек, використовуючи термін з часів Голокосту.

Співачка Ніні відповіла у повідомленні на Facebook, що вакцинація - це загальне благо, момент балансування між охороною суспільного здоров'я і особистою свободою. Це такий же соціальний контракт і громадянський обов'язок, як і зупинка на червоне світло.

"Ми маємо справу з проблемою. Світ паралізований, люди втратили засоби до існування, своє здоров'я і надію. Порівняйте ці речі і йдіть зробіть щеплення! А якщо справді не хочете цього робити, залишайтеся вдома", - сказала вона під час інтерв'ю.

Щоб вирішити загадку, що робити тим, кому ще немає 16, уряд дозволив закладам робити швидкі тести замість "зелених перепусток". Але багато власників бізнесу, відповідальних за проведення такого тестування, зіштовхнулися з логістичними проблемами.

На відміну від концертів і футбольних матчів, ходити на роботу в офіс - це не розкіш для більшості людей. Однак, і тут є певні проблеми. Асистент викладача школи для дітей з особливими потребами в центральній частині Ізраїлю відмовилася від вакцинації. Вона також відкинула вимоги свого роботодавця кожного тижня здавати тест на COVID-19. Школа заборонила їй приходити на роботу, а міська рада підтримала це рішення. У відповідь асистент вчителя Сігал Авішаі подала скаргу в Трудовий суд у Тель-Авіві. Вона поскаржилася, що рішення порушує її "право на приватність" і не має "жодних юридичних підстав". А вимога щотижня здавати тест на COVID-19 "була потрібна, щоб змусити вакцинуватися всупереч переконанням".

Читайте такожВ Україні кількість смертей через "ковід" перевищила 35 тисячМинулого місяця суд виніс рішення проти позивачки, постановивши, що її права повинні бути збалансованими з правами інших викладачів, дітей і їхніх батьків "на життя, освіту й здоров'я". При цьому, суд наголосив на уразливості тих дітей, про яких йдеться в цьому конкретному випадку. За словами директора підрозділу з соціальних і громадянських прав Асоціації громадянських прав у Ізраїлі Гіла Ган-Мора, в країні вистачає доз вакцини від COVID-19. Тож доступ до них - не проблема.

"Будь-хто, хто скаржиться, може отримати щеплення вже завтра вранці", - сказав він.

Але без чітко прописаного законодавства, роботодавці вигадують власні політики. Принаймні один коледж в Ізраїлі вже послався на судовий прецедент, щоб зобов'язати всіх студентів й викладачів отримати "зелені перепустки", щоб мати право ходити на заняття й в студмістечко.

Вакцинація в Україні

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

Також з МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає партію в 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн вакцин виробництва цієї компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Крім того, очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax в обсязі 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна підписала попередні угоди щодо поставок вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 267 тис. 833 людини, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. До листа очікування вакцинації від COVID-19 вже записалися 393 тис. 078 людей.

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Переклад: Лесь Димань