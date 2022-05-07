Скандальна заява Лаврова змінила позицію Тель-Авіва.

Міністр оборони Олексій Резніков висловився щодо заяв голови МЗС РФ Сергія Лаврова - той припустив, що Гітлер мав єврейське коріння та порівняв його з Володимиром Зеленським.

Так, від початку повномасштабного вторгнення в Україну, Ізраїль намагався тримати нейтралітет. Утім, скандальна заява Лаврова змінила позицію Тель-Авіва. Про це нагадав Резніков в ефірі телемарафону.

У ході розмови він жартома зазначив, що голова МЗС РФ зробив все можливе, щоб зблизити Україну та Ізраїль.

"Завдяки таким зусиллям проукраїнськи налаштованого міністра закордонних справ Росії Ізраїль повернувся нарешті в наш бік. До цього ізраїльська влада тримала стійкий баланс у питанні війни: ні з Україною, ні з Росією", - заявив міністр.

"Після всіх висловлювань Лаврова, він красунчик, я вважаю", - підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, Путін вибачився перед прем'єром Ізраїлю за заяву Лаврова про "єврейське походження" Гітлера.

Раніше в інтерв'ю італійській телекомпанії Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з Гітлером. Міністр заявив, що у Адольфа Гітлера була "єврейська кров", а найпалкіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурився таким заявами.

Ізраїль обурений такими заявами.

В Україні заяву Лаврова назвали "печерним антисемітизмом", а в Німеччині представник уряду ФРН Штеффен Хебестрейт слова глави МЗС РФ назвав "абсурдом". Він зазначив, що більше коментарів ця нісенітниця не потребує.

МЗС Росії не зупинився на цьому і після скандалу з Лавровим вирішив продовжити серію звинувачень ізраїльського уряду, який підтримав боротьбу України за незалежність. Слова глави МЗС Ізраїлю Яїра Лапіда, який обурився порівняннями Лаврова євреїв, Зеленського і Гітлера, в Москві назвали "антиісторичними".

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